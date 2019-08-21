В Госдуме рассказали о попытке США развернуть новую гонку вооружений

Москва, 21 августа. Соединенные Штаты пытаются развернуть новую гонку вооружений вопреки всякой логике, считает глава думского комитета по обороне Владимир Шаманов.

Ранее исполняющий обязанности министра сухопутных сил США Райан Маккарти заявил, что Соединенные Штаты разрабатывают гиперзвуковую ракету с баллистической боеголовкой радиусом действия, который ранее был запрещен Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Шаманов, комментируя слова американского чиновника, заявил, что это заявление нужно было делать несколько лет назад, когда Вашингтон, нарушая соглашение, приступил к разработке ракеты. По словам парламентария, Россия знала об этом.

«Для нас это не новость. Пытаются вопреки всякой логике, понимая, что их вооружение неконкурентоспособно, развернуть новую гонку вооружений», — отметил член Государственной думы в беседе с РИА Новости.

Шаманов добавил, что потенциал российских научных разработок и производственной мощности «позволяют адекватно отвечать на все вызовы, которые нам будут сделаны».

Напомним, ДРСМД прекратил свое существование 2 августа. В феврале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе США из соглашения, обвинив РФ в нарушении договора. Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора.