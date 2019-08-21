Marvel рискует остаться без Человека-паука из-за конфликта Sony и Disney

Лос-Анджелес, 21 августа. Новые фильмы киностудии Marvel могут выйти без Человека-паука из-за конфликта Sony и Disney.

Как пишет Deadline, Disney, которой принадлежит Marvel, предложила Sony новые условия сотрудничества по фильмам с участием Человека-паука. Согласно новому контракту, прибыль от проката будет делиться между киностудиями пополам. При этом в Disney отметили, что компания берет на себя 50-процентное участие в финансировании будущих фильмов об этом супергерое.

Руководство Sony в свою очередь настаивает на условиях, при которых Disney получает лишь 5% от сборов фильма за первый день, а также весь доход от продажи мерчендайза.

По информации СМИ, глава киностудии Marvel Кевин Файги в результате конфликта заявил, что не будет продюсировать новые проекты с участием Человека-паука, а сам персонаж больше не появится в киновселенной Marvel.

Variety пишет, что компании еще могут прийти к соглашению, но в настоящее время переговоры не ведутся. При этом источники издания в Sony утверждают, что Disney не позволила Файги продолжить работу в качестве продюсера фильмов о Человеке-пауке. В киностудии заявили, что на данный момент у Файги появилось большое количество новых задач, которые на него возложила Disney, из-за чего у него нет времени «для работы над сторонними проектами. В Sony выразили надежду, что в будущем ситуация изменится и Файги сможет вернуться к работе над франшизой с участием Человека-паука, пишет «Культуромания».

«Человек-паук: Вдали от дома» — последний фильм о супергерое, снятый при участии Marvel. Он собрал в прокате более миллиарда долларов. Права на использование персонажа в кино принадлежат Sony, однако в 2015 году Marvel Studios договорилась об использовании Человека-паука в своих фильмах. В фильмах Marvel роль исполнил Том Холланд.