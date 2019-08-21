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Яшину грозит до пяти лет тюрьмы за неоднократные призывы к массовым беспорядкам

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Яшину грозит до пяти лет тюрьмы за неоднократные призывы к массовым беспорядкам

Москва, 21 августа. Суд в четвертый раз наложил административный арест на Илью Яшина за призывы к незаконным митингам на Трубной площади 18 июля.

Это дает правоохранительным органам основание для возбуждения уголовного дела по статье «Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на пять лет.

Еще один бывший кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь также могла получить уголовную статью за неоднократные нарушения, однако, будучи матерью несовершеннолетнего ребенка, она до сих пор отделывалась административным наказанием. За организацию незаконных митингов ей было назначено четыре штрафа, общая сумма которых составила почти миллион рублей, сообщает портал Nation News.

Напомним, что Соболь и Яшин были сняты с выборов за нарушения правил выдвижения. Сторонницу Навального, в частности, уличили в фальсификации подписей избирателей и использовании подписей мертвых людей.

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Источник: Nation News
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