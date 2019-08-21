Ученые NASA нашли необычную экзопланету размером с Землю

Вашингтон, 21 августа. Ученые NASA обнаружили необычную экзопланету, размер которой практически равен Земле. Соответствующая информация появилась на официальном сайте американского космического ведомства.

Планета LHS 3844b без атмосферы радиусом 1,3 от Земли находится на расстоянии в 48,6 светового года от Земли и обращается вокруг звезды, относящейся к спектральному классу М или красным карликам. Специалисты выяснили, что полный оборот вокруг своей звезды планета делает всего за 11 часов.

По словам специалистов, расстояние до красного карлика сравнительно небольшое, поэтому LHS 3844b всегда повернута к звезде одной стороной. Ученые называют такое явление приливным захватом. «Дневная» сторона планеты раскалена до 770 градусов Цельсия, а «ночная» намного холоднее.

Автор исследования Лора Крайдберг объяснила, что «разница температур на этой планете настолько велика, насколько это вообще возможно».

«Это прекрасно вписывается в нашу модель, согласно которой она представляет собой голый камень без какой-либо атмосферы», — подчеркнула она.

Согласно предположениям специалистов, планета LHS 3844b внешним видом напоминает Луну или Меркурий, поверхность которых покрыта «морями» из затвердевшей лавы.

«Планеты земного типа в Солнечной системе очень разнообразны, и я ожидаю, что с экзопланетами дела обстоят так же», — резюмировала она.

Ранее сообщалось, что астронавты Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) обнаружили несколько новых планет, одна из которых может быть пригодной для жизни. Ученые обнаружили экзопланету, получившую название GJ 357 d, с помощью телескопа TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite). Объект находится в обитаемой зоне своей звезды, где получает столько же звездной энергии, сколько Марс от Солнца. Известно, что год на планете длится 55,7 земных суток.