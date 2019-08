Датские политики упрекнули Трампа в неуважении королевы и спросили о продаже Аляски

Копенгаген, 21 августа. Датские политики назвали решение президента США Дональда Трампа отложить визит в страну неуважением королевы Маргрете II. Поездка главы Белого дома должна была состояться по ее приглашению.

Ранее президент США заявил, что переносит свой визит из-за того, что премьер скандинавской страны Метте Фредериксен не хочет обсуждать идею о приобретении Штатами Гренландии. Поездка Трампа в Данию должна была состояться 2–3 сентября. Планировалась, что королева Маргрете II примет президента США в ходе его визита.

Датские политики упрекнули Трампа в неуважении монарха. Представитель Консервативной партии Дании Расмус Ярлов назвал оскорбительным решение президента США и спросил его в Twitter о возможности продажи Аляски.

As a Dane (and a conservative) it is very hard to believe. For no reason Trump assumes that (an autonomous) part of our country is for sale. Then insultingly cancels visit that everybody was preparing for.



Are parts of the US for sale? Alaska?



Please show more respect.

????????????????????????