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Датские политики упрекнули Трампа в неуважении королевы и спросили о продаже Аляски

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Датские политики упрекнули Трампа в неуважении королевы и спросили о продаже Аляски

Копенгаген, 21 августа. Датские политики назвали решение президента США Дональда Трампа отложить визит в страну неуважением королевы Маргрете II. Поездка главы Белого дома должна была состояться по ее приглашению.

Ранее президент США заявил, что переносит свой визит из-за того, что премьер скандинавской страны Метте Фредериксен не хочет обсуждать идею о приобретении Штатами Гренландии. Поездка Трампа в Данию должна была состояться 2–3 сентября. Планировалась, что королева Маргрете II примет президента США в ходе его визита. 

Датские политики упрекнули Трампа в неуважении монарха. Представитель Консервативной партии Дании Расмус Ярлов назвал оскорбительным решение президента США и спросил его в Twitter о возможности продажи Аляски.

«Ни с того ни с сего Трамп предполагает, что автономная часть нашей страны продается. Потом оскорбительно отменяет визит, к которому все готовились. Может, какая-то часть США продается? Аляска? Проявите уважение», — написал он в своем аккаунте.

Экс-министр иностранных дел Дании Уффе Эллеман-Йенсен тоже отметил, что поступок Дональда Трампа оскорбляет королеву. Кроме того, добавил он, выходит, что президент США «фактически сам себя пригласил» в Данию, а потом, когда Маргрете II направила ему официальное приглашение, отказался от поездки.

«В конце концов, это оскорбление нашей королевы», — сказал Эллеман-Йенсен в комментарии изданию Jyllands Posten.

По его мнению, сложившаяся ситуация является доказательством, что на посту президента США находится человек, который «не вникает в проблемы». При этом он добавил, что Дания вряд ли откажет Трампу, если тот все же соберется с визитом в Копенгаген. Экс-глава датского МИД напомнил, что США по-прежнему являются важным союзником Дании, вне зависимости от того, кто возглавляет Белый дом.

Ранее в ряде СМИ появились сообщения, что у Трампа якобы есть планы купить Гренландию. Президент США, подогревая интерес к этому вопросу, заявил, что на самом деле изучал возможность покупки у королевства Гренландии, правда, не в ближайшее время, а в «стратегической» перспективе.

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