Датские политики упрекнули Трампа в неуважении королевы и спросили о продаже Аляски

Копенгаген, 21 августа. Датские политики назвали решение президента США Дональда Трампа отложить визит в страну неуважением королевы Маргрете II. Поездка главы Белого дома должна была состояться по ее приглашению.

Ранее президент США заявил, что переносит свой визит из-за того, что премьер скандинавской страны Метте Фредериксен не хочет обсуждать идею о приобретении Штатами Гренландии. Поездка Трампа в Данию должна была состояться 2–3 сентября. Планировалась, что королева Маргрете II примет президента США в ходе его визита.

Датские политики упрекнули Трампа в неуважении монарха. Представитель Консервативной партии Дании Расмус Ярлов назвал оскорбительным решение президента США и спросил его в Twitter о возможности продажи Аляски.

«Ни с того ни с сего Трамп предполагает, что автономная часть нашей страны продается. Потом оскорбительно отменяет визит, к которому все готовились. Может, какая-то часть США продается? Аляска? Проявите уважение», — написал он в своем аккаунте.

As a Dane (and a conservative) it is very hard to believe. For no reason Trump assumes that (an autonomous) part of our country is for sale. Then insultingly cancels visit that everybody was preparing for.



Are parts of the US for sale? Alaska?



Please show more respect.

???????????????????????? — Rasmus Jarlov (@RasmusJarlov) 21 августа 2019 г.

Экс-министр иностранных дел Дании Уффе Эллеман-Йенсен тоже отметил, что поступок Дональда Трампа оскорбляет королеву. Кроме того, добавил он, выходит, что президент США «фактически сам себя пригласил» в Данию, а потом, когда Маргрете II направила ему официальное приглашение, отказался от поездки.

«В конце концов, это оскорбление нашей королевы», — сказал Эллеман-Йенсен в комментарии изданию Jyllands Posten.

По его мнению, сложившаяся ситуация является доказательством, что на посту президента США находится человек, который «не вникает в проблемы». При этом он добавил, что Дания вряд ли откажет Трампу, если тот все же соберется с визитом в Копенгаген. Экс-глава датского МИД напомнил, что США по-прежнему являются важным союзником Дании, вне зависимости от того, кто возглавляет Белый дом.

Ранее в ряде СМИ появились сообщения, что у Трампа якобы есть планы купить Гренландию. Президент США, подогревая интерес к этому вопросу, заявил, что на самом деле изучал возможность покупки у королевства Гренландии, правда, не в ближайшее время, а в «стратегической» перспективе.