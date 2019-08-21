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Шойгу рассказал о комплексе мер для укрепления западных границ России

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Шойгу рассказал о комплексе мер для укрепления западных границ России

Москва, 21 августа. Обстановка на западных границах России остается напряженной, поэтому Москва «реализует комплекс мер». Об этом заявил на заседании коллегии глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Как отметил военный министр, в Западном военном округе (ЗВО) в 2019 году будет проведено свыше 20 организационных мероприятий по совершенствованию боевого состава, в том числе береговых войск, войск противовоздушной обороны.

По его словам, до конца года на вооружение в ЗВО поступит свыше 1300 единиц новой и модернизированной техники, продолжится комплектование армии военными на контрактной основе.

«В этом году уже отобрано более 9 тысяч человек», — рассказал руководитель оборонного ведомства.

Он также указал, что приоритетные усилия командования ЗВО на сегодняшний день сконцентрированы на подготовке совместных с Белоруссией учений «Щит Союза — 2019», которые завершат двухгодичный цикл совместной подготовки. Военные маневры носят «исключительно оборонительный» характер, подчеркнул министр.

Напомним, военные учения «Щит Союза — 2019» пройдут 13-19 сентября.

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