Москва, 21 августа. Обстановка на западных границах России остается напряженной, поэтому Москва «реализует комплекс мер». Об этом заявил на заседании коллегии глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Как отметил военный министр, в Западном военном округе (ЗВО) в 2019 году будет проведено свыше 20 организационных мероприятий по совершенствованию боевого состава, в том числе береговых войск, войск противовоздушной обороны.

По его словам, до конца года на вооружение в ЗВО поступит свыше 1300 единиц новой и модернизированной техники, продолжится комплектование армии военными на контрактной основе.

«В этом году уже отобрано более 9 тысяч человек», — рассказал руководитель оборонного ведомства.

Он также указал, что приоритетные усилия командования ЗВО на сегодняшний день сконцентрированы на подготовке совместных с Белоруссией учений «Щит Союза — 2019», которые завершат двухгодичный цикл совместной подготовки. Военные маневры носят «исключительно оборонительный» характер, подчеркнул министр.

Напомним, военные учения «Щит Союза — 2019» пройдут 13-19 сентября.