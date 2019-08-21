ФАС зафиксировала рост цен авиабилетов на рейсах с SSJ-100

Москва, 21 августа. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обнаружила более высокие цены на авиационные билеты на рейсы, осуществляющиеся на лайнерах Sukhoi SuperJet 100 по сравнению с идентичными маршрутами с иностранными самолетами из-за больших трат на техническое обслуживание. Об этом в среду сообщает РБК со ссылкой на письмо руководителя ФАС Игоря Артемьева вице-премьеру Максиму Акимову, главе министерства транспорта Евгению Дитриху и министру промышленности и торговли Денису Мантурову.

По данным издания, ключевая причина более высоких расходов воздушного судна SSJ заключается в длительных простоях — из-за ожидания запчастей и ремонта.

По словам главы ведомства, траты на эксплуатацию единственного российского среднемагистрального воздушного судна SSJ-100 практически вдвое выше, чем при использовании иностранных самолетов-аналогов, пишет «ФедералПресс».

Согласно информации ФАС, цены на рейсы SuperJet в среднем на 20% выше по сравнению с маршрутами, обслуживаемыми иностранными лайнерами. ФАС оценивает траты перевозчиков на обслуживание российских лайнеров в 7 руб. за кресло-километр по сравнению с 4 руб. для иностранных самолетов.

Артемьев считает, что выйти из ситуации можно при помощи субсидирования трат перевозчиков на лизинг SuperJet и минимизация затрат при простоях самолетов.