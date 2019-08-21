Китай пригрозил США санкциями из-за одобрения продажи Тайваню вооружений

Пекин, 21 августа. Китай выражает протест США в связи с решением ратифицировать продажу вооружений Тайваню, Пекин планирует ввести рестрикции в отношении соответствующих американских предприятий. Об этом заявил журналистам на брифинге официальный представитель министерства иностранных дел КНР Гэн Шуан.

Ранее военно ведомство США сообщило, что американский госдепартамент согласовал возможность продажи Тайваню истребителей F-16 на 8 миллиардов долларов.

«Пекин в связи с этим выражает протест США, мы уже сделали Вашингтону строгое представление», — заявил китайский дипломат.

Глава МИД Китая обратил внимание на то, что Пекин введет в отношении соответствующих американских компаний санкции.

Напомним, Пекин в июле после сообщений о возможности этой сделки предостерег американскую сторону от вмешательства в дела Тайваня и потребовал остановить контакты на военном уровне Вашингтона и Тайбэя.

Дипломатическое ведомство Китая неоднократно называло тайваньский вопрос наиболее острым и чувствительным в американо-китайских отношениях. Пекин критично относится к отношениям других государств с Тайванем, который считает своей территорией.