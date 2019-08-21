Россия готова стать посредником в решении конфликта между Ираном и Израилем

Москва, 21 августа. Россия готова предложить свою помощь в качестве посредника в вопросе урегулирования конфликта между Израилем и Ираном. Об этом в среду заявил источник в дипломатических кругах.

«Наше видение абсолютно другое, относительного того, как нужно решать вопросы обеспечения безопасности в регионе. Вместо того, чтобы демонизировать одно государство, одну силу, мы исходим из того, что нужно учесть интересы всех», — рассказал он РИА Новости.

По его словам, Израиль негативно относится к Ирану, однако смещение акцентов на этот конфликт будет подменой проблемы, а не ее решением. Даже если все объединятся против Ирана, это не сделает регион безопаснее. Напротив, это усилит опасность возникновения войны.

Отметим, что между Израилем и Ираном сложились традиционно натянутые отношения. Этому способствовало противодействие Тегерана процессу принятия Израиля в ООН, воинственная риторика исламской республики, а также разработка ядерного оружия, против которой категорически выступает еврейское государство. Ирану в свою очередь не нравится тесное сотрудничество Израиля с США — давним противником Тегерана на международной арене, а также вовлечение страны в сирийский конфликт. Израильские ВВС периодически совершают боевые вылеты на сирийскую территорию и атакуют военные объекты. При этом руководство Израиля открыто говорит, что целью операций являются иранские силы, находящиеся в Сирии на законных основаниях.