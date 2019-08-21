Марков назвал главный приз в торговой войне США и КНР

Министр торговли США Уилбур Росс заявил в интервью Fox Business Network, что лицензии на работу с китайской компанией Huawei для американских предпринимателей будут продлены.

Известный российский политолог Сергей Марков в интервью Федеральному агентству новостей назвал это решение американских властей «дамокловым мечом», с помощью которого американцы пытаются уничтожить китайскую корпорацию.

Директор Института политических исследований оценил возможность «горячего» конфликта между Вашингтоном и Пекином, а также рассказал о влиянии США на протесты в Гонконге.

Война за технологическое лидерство

— Американские компании получат продление лицензий на ведение дел с Huawei Technologies Ltd. сроком на 90 дней. Почему Вашингтон пошел на такие меры?

— Дело в том, что американцы придумали такую стратегию санкций, как «принятие условных санкций». Это рассмотрение вопроса о введении санкций через определенный период. Они используют этот «дамоклов меч», подвешивают его над страной или компанией и таким образом осуществляют давление на объекты своего влияния.

Сейчас они выдвинули требования к Huawei. И, вероятно, те пошли на определенные уступки, поэтому американцы еще раз отложили действие санкций на 90 дней. В дальнейшем США потребуют от них что-то еще — и так будет продолжаться до того момента, пока Вашингтон не достигнет своей главной цели. А их главная цель — устранение компании Huawei с рынка.

— История вокруг Huawei — лишь часть глобального противостояния между Вашингтоном и Пекином. Как вы можете охарактеризовать ход этой торговой войны между США и КНР? Каков ее главный приз?

— Эта торговая война только в начале. Полагаю, она будет продолжаться большое количество времени, минимум десять лет и больше. Это война за технологическое лидерство.

Силы сторон

— Каков на данный момент расклад сил в этой войне?

— Пока шансов у американцев, конечно, больше. Они технологически более продвинуты, у них больше финансовых возможностей, шире политический ресурс. Но они серьезно отстают от китайцев по темпам роста экономики: у Китая сейчас это более 6%, у США — 2%.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп хочет сломать эту ситуацию и обеспечить стране 3—4% экономического роста. Параллельно с этим он будет пытаться затормозить экономический рост Китая. Если этот рост упадет до 5%, а американский поднимется до 4%, то технологическое лидерство США будет неоспоримым.

— Какие рычаги давления на США имеются в настоящее время у Китая?

— У китайцев — не особенно мощные рычаги давления на США. Они, конечно, могут продать американские ценные бумаги, то есть свой внешний долг, номинированный в долларах, и таким образом обрушить курс доллара. Но им самим хуже будет: если американский рынок уменьшится на 20% в результате действий Пекина, то это ударит и по китайской экономике.

Велик и уровень риска и ответственности китайских политиков. Кто-то верно заметил: если американский президент провалится, то его выгонят с позором, а если провалится руководство китайского государства — их повесят на воротах площади Тяньаньмэнь.

— Насколько высока вероятность не экономического, а военного конфликта между США и Китаем? Готовы ли к этому обе стороны?

— Сейчас эта вероятность мала. Но какие-то теоретические военные конфликты, например в Южно-Китайском море, возможны, и вероятность их повышается. Однако американцы стараются делать это не сами, а через своих агентов. Это своего рода прокси-война. Руководство США хочет, чтобы с китайцами кто-то «поцапался» вместо них.

Роль США в гонконгских протестах

— Очевидно и влияние Вашингтона на внутриполитическую повестку дня в Китае. Уже несколько месяцев не утихают протесты в Гонконге. Какова роль США в этих протестах?

— Она огромна. США всячески поощряет, подстегивает эти выступления. Протесты в Гонконге, безусловно, имеют собственную природу, но США стараются максимально стимулировать их. Администрация Трампа на всю катушку использует происходящее в Гонконге в своих интересах.

— Пойдет ли центральное правительство на уступки Гонконгу?

— Пекин уже пошел на уступки. Закон об экстрадиции, против введения которого выступали митингующие, был отменен. Убежден: китайское правительство и дальше будет идти на уступки Гонконгу.