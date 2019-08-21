«Белые каски» дезинформируют ООН ради спасения террористов в Идлибе

Уличенные в связях с террористами «Белые каски» и другие псевдогуманитарные организации пытаются задействовать структуры ООН для спасения террористов, окопавшихся в сирийской провинции Идлиб. Ради этого пособники террористов не гнушаются многочисленными фейками, в том числе антироссийскими.

Один из таких фейковых роликов, состряпанный «Белыми касками» (так называемая «Сирийская гражданская оборона»), появился 15 августа на сайте Управления верховного комиссара ООН по правам человека и в социальных сетях. На видеозаписи один из сотрудников «Белых касок», неоднократно уличенный в связях с запрещенной в РФ террористической группировкой «Джебхат ан-Нусра»1, демонстрирует остатки машины с маленькой надписью SAMS на боку (английская аббревиатура названия зарегистрированного в США «Сирийско-американского медицинского общества»).

Под роликом размещен некролог некоему «Юсуфу Балюту», водителю автомобиля, который якобы «погиб в результате российского авиаудара». Кроме того, «Белые каски» упоминают о якобы гибели еще трех медиков: двух фельдшеров и медсестры из SAMS, имена которых не приводятся. Тел жертв мифического «российского авиаудара» также никто не видел — нет ни видеозаписей, ни достойных доверия свидетельств.

Да и, исходя из элементарной логики, как мог пилот разглядеть маленькую английскую надпись на фургоне, который с большой долей вероятности перевозил никаких не раненых, а вполне здоровых и живых боевиков.

Откуда это известно? А вот откуда. Оплачиваемая американцами SAMS известна более чем «теплыми» связями с окопавшимися на юге сирийской провинции Идлиб террористами из коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» (в нее входит запрещенная в РФ «Ан-Нусра»), которых Запад стыдливо называет «повстанцами». С этими террористами тесно дружат и «Белые каски».

Увы, как мы видим, под террористов фактически «легли» не только «Белые каски», но и структуры Организации Объединенных Наций. Это не только Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), но также Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Управление верховного комиссара ООН по гуманитарным вопросам (УВКГВ). Эти структуры ООН фактически подыгрывают Западу, который ведет кампанию под условным названием «Спаси «Аль-Каиду»1 (запрещена в РФ) в Идлибе».

После того, как российское Минобороны и МИД РФ четко, со спутниковыми фотографиями и видеозаписями, доказали, что все обвинения в адрес российских ВКС в атаках на рынки и больницы являются в чистом виде ложью, пособники террористов перешли к производству фейков с недоказуемыми обвинениями. Проверить «свежую» информацию невозможно, а структуры ООН, которые включают эти лживые сюжеты в свою обязательную статистику, фактически легализуют фейки, придавая им видимость правдоподобия. Такие солидные структуры ООН, как УВКПЧ и ВОЗ, даже создали на своих сайтах соответствующие разделы с ограниченным доступом.

Однако на «Белых касок» эти ограничения не действуют, и они, а также «Сирийско-американское медицинское общество» (SAMS) и прочие получатели грантов от пособников террористов, действующих на территории Идлиба, имеют возможность загружать свои фейковые материалы на сайты структур ООН. Недоказуемая и в принципе непроверяемая «информация» затем обрабатывается и включается в общую статистику структур ООН, которая подозрительным образом совпадают с данными сайта печально знаменитой «Сирийской обсерватории по правам человека». После этого ООН фактически распространяет дезинформацию, поставляемую боевиками в Идлибе, но уже от своего имени.

Эта ситуация не удивляет военного эксперта Бориса Рожина, который отмечает, что с начала антитеррористической операции сирийских правительственных сил в Северной Хаме и Южном Идлибе Запад развернул особенно массированную информационную кампания.

«Эта кампания направлена на то, чтобы представить сирийскую армию, а также Россию в максимально невыгодном свете, — говорит эксперт в комментарии Федеральному агентству новостей. — «Белые каски» пытаются доказать, что операция в Идлибе якобы направлена против мирных жителей, что бомбят госпиталя, рынки и т. д. Цель этой дезинформации простая — попытаться приостановить наступление сирийской армии. «Белые каски» — это, как известно, группировка, аффилированная с террористами «Ан-Нусры», она поддерживается западными спецслужбами, финансируется по линии госструктур США, Британии, других европейских стран».

По словам Рожина, кампания дезинформации началась давно, но сейчас она активизировалась в связи с успехами сирийской армии.

«Кампанию дезинформации, раздуваемую в западных СМИ, пытаются активизировать, поскольку ситуация для засевших в Идлибе боевиков становится отчаянной. Поэтому и подключают структуры ООН, пытаясь придать всем этим фейкам хоть какую-то легитимность, и этот подход тоже не нов. Но, поскольку все эти истории не выдерживают проверки фактами, вряд ли террористам это хоть сколько-нибудь поможет», — резюмировал Борис Рожин.

Напомним, с осени 2018 года, когда активные боевые действия в Сирии прекратились, часть боевиков смогла укрыться в сирийской провинции Идлиб. Нарушив все достигнутые договоренности, террористы начали атаковать правительственные войска, а также обстреливать мирных жителей. В результате сирийские правительственные силы начали операцию по ликвидации последнего логова террористов. Это, естественно, не нравится Западу, который ищет любые пути, чтобы руками прикормленных «повстанцев» свергнуть законного президента Сирии Башара Асада.

1 Организация запрещена на территории РФ.