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Президент Мозамбика назвал главные темы переговоров с Путиным

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Президент Мозамбика назвал главные темы переговоров с Путиным

Москва, 21 августа. Президент Мозамбика Филипе Ньюси, прибывший с визитом в Москву, намерен обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным экономическое сотрудничество двух стран. По его мнению, Москва и Мапуту должны открыть новую страницу отношений, чтобы совместно развивать экономику.

Ньюси назвал главные темы предстоящих переговоров. Он рассказал, что планирует обсудить с Путиным привлечение инвестиций из РФ в Мозамбик.

«У нас есть природные ресурсы. Мы ждем российские инвестиции для преобразования этих ресурсов на благо народа, а у России есть большой опыт в этой сфере», — сказал Филипе Ньюси в интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

Президент Мозамбика отметил, что запланирован ряд встреч, а также деловой форум. Он подчеркнул важность сотрудничества двух стран с экономической и политической точек зрения. По его мнению, именно экономика «будет диктовать отношения» РФ и Мозамбика. Ньюси добавил, что в ходе предстоящих в Москве контактов также будет обсуждаться сотрудничество в сфере технологий и туризма.

Президент Мозамбика добавил, что намерен поблагодарить Владимира Путина и народ России за поддержку во время борьбы за независимость и восстановление Мозамбика, а также за помощь в ликвидации последствий циклона «Идай».

Напомним, Филипе Ньюси находится в России с визитом 21–23 августа. Как сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков, Владимир Путин встретится с коллегой из Мозамбика 22 августа.

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Источник: ТАСС
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