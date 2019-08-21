В Совфеде рассказали, как первичное звено здравоохранения изменилось в Крыму

Для модернизации первичного звена здравоохранения стоит обратиться к опыту Советского Союза, в том числе относительно распределения кадров. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал член комитета Совета Федерации по международным делам, глава Русской общины Крыма Сергей Цеков.

Новые задачи

В первичном звене российской системы здравоохранения сохраняется кризисная ситуация, в областях необходимо провести программу ее модернизации. Такое заявление сделал президент Российской Федерации Владимир Путин.

«Если первичное звено здравоохранения у нас будет в том состоянии, в котором оно находится до сих пор, то количество инфарктов и инсультов не уменьшится, потому что в первичном звене провал», — сказал глава государства.

Задачу по модернизации первичного звена здравоохранения Владимир Путин поставил на совещании по вопросам усовершенствования данной сферы. Поручение президента должно быть выполнено уже к 1 октября текущего года.

Кроме того, Владимир Путин поставил задачу «инициировать и организовать подготовку региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения в регионах». Эти программы должны быть готовы не позднее 1 июля 2020 года.

Также президент заявил о необходимости проанализировать уровень оплаты труда в первичном звене — этим должны заняться Минздрав и правительство. Он призвал создать систему, которая будет мотивировать медицинский персонал повышать качество работы.

«В целом по стране мы вроде как добились целевых показателей — 200 процентов по экономике региона, но это далеко не везде так», — заметил президент.

Ситуация в Крыму

Сергей Цеков рассказал о том, как изменилась ситуация на полуострове после того, как он снова стал частью России.

«Если говорить о ситуации в Крыму, то она намного лучше, чем в те времена, когда полуостров находился в составе Украины. Тогда новое оборудование практически не поступало, использовалось то, что было приобретено еще во времена Советского Союза. Пациенты приходили в больницы со своими лекарствами, а нередко и со своим постельным бельем и питанием. Практически все на Украине было платным», — напомнил российский парламентарий.

Сергей Цеков заметил, что сегодня ситуация кардинально изменилась: строится новая республиканская больница, появляются новые фельдшерско-акушерские пункты, которые во времена Украины тоже были разрушены. Однако сенатор обратил внимание, что наблюдается острый дефицит кадров, врачи в сельскую местность едут работать с большой неохотой, потому что, по их мнению, «там низкая зарплата и нет жилья».

«Я думаю, обеспечение качественного здравоохранения на местах не может существовать без распределения кадров, как это было во времена Советского Союза. Студент отучился — три года должен отработать по распределению. Мне кажется, таким образом можно решить вопрос дефицита кадров», — заключил Сергей Цеков.

Заметим, что президент также поручил разработать механизмы контроля качества этих программ и их исполнения. Он заметил, что нужно проработать источники финансирования.