Президент Мозамбика поделился ожиданиями от саммита Россия — Африка

Москва, 21 августа. Саммит Россия — Африка станет поворотным моментом в развитии отношений между африканскими государствами и Москвой. Об этом заявил президент Мозамбика Филипе Ньюси.

Глава африканской страны, оценивая перспективы предстоящего мероприятия, назвал большим поворотом тот момент, что «Россия отдает приоритет в сотрудничестве африканским странам».

Ньюси обратил внимание на то, что Россия является европейской страной с передовыми технологиями, опытом и денежными возможностями, потенциалом для инвестирования в Африку, передает ТАСС.

Он указал на то, что из Мапуту приехали предприниматели, которые собираются работать совместно с российским бизнесом.

«Мы практически начнем завтра саммит Россия — Африка», — констатировал лидер Мозамбика.

Он выразил уверенность в том, что предстоящий саммит поможет отношениям не только Москвы и Мапуту, но и отношениям между африканскими государствами, «чтобы мы смогли лучше понять друг друга и двигаться вперед».

Кроме того, Ньюси заявил, что хочет обсудить на переговорах с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным привлечение инвестиций в Мозамбик.

Саммит Россия — Африка состоится 24 октября в Сочи. Свое участие в мероприятии в настоящее время подтвердили главы 35 африканских стран.