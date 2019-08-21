Шепелев рассказал, как ему удалось построить успешную карьеру в Москве

Москва, 21 августа. Известный российский телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал о трудностях и препятствиях, которые ему пришлось пережить, чтобы добиться успехов на карьерном поприще. Соответствующий пост он опубликовал в своем профиле в социальной сети Instagram.

«В сентябре исполняется 10 лет как я переехал в Москву, представляете?!» — именно такими словами начинает свой длинный пост Шепелев.

Как от отметил, переезд получился забавный. Телеведущий рассказал, что тогда жил и работал в Минске и Киеве.

«Неделю тут, неделю там. Это длилось лет 5 или 6. Подустав от поездов, я принял решение осесть в Украине, собрал вещи, простился с родителями, поехал», — продолжает телеведущий.

Шепелев заметил, что в момент пересечения границы ему на телефон поступил звонок с неизвестного российского номера — голос в трубке сообщил, что на завтра назначена встреча с генеральным директором Первого канала. Именно поэтому изначально собиравшийся в Киев Шепелев в итоге приехал в Москву.

«Помню, на важном светском мероприятии одного модного глянцевого журнала у всех на глазах (сегодня уже именитый организатор мероприятий, промоутер, а тогда в общем начинающий никто) — упал на колени перед главным редактором того самого журнала и целуя ему руки прокричал: «спасибо, что дали возможность! Не зря я в Москве уже 10 лет!», — поделился историей телеведущий.

Он признался, что «радостей и тревог, событий, головокружительных впечатлений точно хватило бы на несколько скромных, тихих жизней». Однако, по словам Шепелева, главное не это.

«Сегодня я живу с уверенностью, с чувством, что самое интересное только начинается. Поэтому, да, именно за это, конечно, спасибо!» — написал он.

Однако подписчики Шепелева разделились на два лагеря. Одни с удовольствием прослушали его рассказ, указав на приятный тембр голоса телеведущего и занимательную манеру речи, а другие заявили, что не хотят смотреть на Шепелева, а подписаны на профиль телеведущего лишь ради его сына Платона.

«Дима, не запаривай своими видео, здесь половина из-за Платончика, а не из-за тебя. Так что, будь добр, показывай его, а не себя. Ты не особо интересен», — отметила xs18.09.87.

Некоторые фолловеры телеведущего рассказали и о своих историях из жизни, связанных с переездом.

«Жила 7 лет [в Москве], устала. Уехала в СПб, и ни разу не пожалела», — призналась prudnatella.

«Москва — очень энергетически заряженный город ! Люблю Москву . Но живу во Франции и ещё больше Москвы люблю Лион», — рассказала julia_baranoff.

Ранее Шепелев рассказал, как воспитывает сына Платона. По его словам, на дорогие подарки мальчик может рассчитывать только в день рождения. Телеведущий заметил, что мальчик попросил у него Lego коллекционной серии, сборную модель автомобиля Bugatti, которая стоит 30 тысяч рублей. Шепелев отказал ребенку, но при этом объяснил, что на эти деньги Платон может каждый день в течение года кушать любимое мороженое. Сын согласился с доводами отца.