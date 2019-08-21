ФАН в режиме онлайн расскажет о Классификаторе СМИ 21 августа

Москва, 21 августа. Федеральное агентство новостей в среду проведет первую онлайн-конференцию, которая будет посвящена Классификатору СМИ. На вопросы ответит руководитель проекта Евгений Зубарев.

Классификатор СМИ стал предметом активной общественной дискуссии. Проект нашел в России как сторонников, так и ярых противников.

ФАН готово в онлайн-режиме изложить свою точку зрения и ответить на главный вопрос читателей и коллег: почему в условиях информационной войны россияне должны иметь право и возможность оценивать объективность СМИ из которых они эту информацию получают.

«Сам факт информационной войны Запада против России не оспаривается даже прозападными наблюдателями: в Рунете активно работают десятки, если не сотни, порталов, на которых тиражируется ложная информация о России, фабрикуются фейковые репортажи и расследования, в которых россияне предстают в негативном свете, а их геополитические противники, напротив, показываются исключительно позитивно», — отмечает руководитель ФАН.

На все вопросы, связанные с Классификатором СМИ, ответит Евгений Зубарев 21 августа в 15.00 по московскому времени. Вопросы можно присылать заранее в мессенджере Telegram.

Напомним, Классификатор СМИ разделяет российскую прессу на пять больших категорий: иностранную, антироссийскую, государственную, общественно-политическую и патриотическую.