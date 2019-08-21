В Королевском доме Дании прокомментировали перенос визита Трампа из-за Гренландии

Москва, 21 августа. В Королевском доме Дании были удивлены решением президента США Дональда Трампа отложить визит в Копенгаген из-за Гренландии, заявила представитель королевского дома Лине Баллебю.

Трамп отложил свой визит в Данию, который был запланирован на 2–3 сентября. По словам американского президента, этот шаг связан с отказом датского премьер-министра Метте Фредериксен обсуждать вопрос приобретении Соединенными Штатами Гренландии. В Королевском доме Дании прокомментировали поведение главы Белого дома.

«Это было неожиданно, — приводит слова Баллебю датскому изданию DR. — Больше нам пока нечего сказать по этому вопросу».

Визит Трампа должен был состояться по приглашению датской королевы Маргрете II. В августе появилась информация, что президент США хочет купить Гренландию, которая входит в состав Дании с правами широкой автономии. Американский лидер подтвердил, что рассматривает такую идею.

В Гренландии прокомментировали планы Трампа, заявив, что остров не продается. В Копенгагене в свою очередь выразили надежду, что Трамп пошутил, а саму идею продажи назвали абсурдной.

Ранее Трамп заявил, что Дания является «очень особенной страной с невероятными людьми», однако он, «основываясь на комментариях премьер-министра Метте Фредериксен, что она не заинтересована в обсуждении приобретения Гренландии», переносит свой визит в Копенгаген на другое время.