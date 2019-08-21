Эксперт заявил, что Порошенко продолжает разваливать Украину

Киев, 21 августа. Бывший президент Украины Петр Порошенко продолжает разваливать страну, несмотря на то, что уже не находится у власти. Такое мнение выразил украинский эксперт Александр Доний.

«Есть огромное количество людей, которые делали раскол в украинском обществе и сеяли язык вражды, они до сих пор остаются. И средства Порошенко продолжают выполнять свою злую функцию. И влияние этих средств еще долго будет уничтожать Украину изнутри», — отметил он в разговоре с украинским изданием «Главред».

По словам Дония, даже бывший президент Украины Виктор Янукович, которого усиленно демонизировал режим Порошенко, за годы власти аккумулировал гораздо меньше денег, чем его преемник.

С другой стороны, политолог не исключает, что Порошенко в скором времени может оказаться за решеткой. Хотя наиболее вероятным он считает сценарий, при котором украинские правоохранительные органы будут преследовать экс-президента за рубежом. В Панаме уже возбудили уголовное дело против политика по подозрению в отмывании денег.

На сегодняшний день Порошенко является фигурантом более 10 уголовных дел. Его подозревают в коррупции, превышении полномочий, отмывании денег и даже госизмене. В последнем случае речь идет об отправке украинских военных моряков в российские воды в Керченском проливе. В настоящее время политик дает показания Государственному бюро расследований Украины.