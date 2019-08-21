Samsung откроет официальный интернет-магазин на Tmall для России

Москва, 21 августа. Южнокорейская корпорация Samsung намерена открыть официальный интернет-магазин на сервисе Aliexpress для России. Покупателям предложат популярные товары из главных категорий бренда, включая бытовую технику и гаджеты.

Как отмечает портал «Актуальные новости», проект собираются реализовать на площадке Tmall, в общей сложности на продажу выставят более 100 различных изделий, выпускаемых южнокорейским производителем. По данным пресс-службы сервиса, новый проект сможет обеспечить расширение предпринимательской модели, при которой крупные бренды самостоятельно курируют продажи внутри самой платформы. После его запуска Samsung станет крупнейшим продавцом собственных товаров, их вскоре представят на интернет-площадке от Aliexpress.

Отмечается, что реализацию продукции на платформе смогут вести только отобранные клиенты из числа крупных производителей.

В начале текущего месяца стали известны цены на флагманские смартфоны Samsung в России. В российских магазинах флагманы южнокорейской компании появятся 23 августа. Сообщалось, что Galaxy Note10 будет стоить 76990 рублей, Galaxy Note10+ — 89990 рублей.