Назван топ-10 стран по объему экспорта легковых автомобилей российской сборки

Москва, 21 августа. Больше всего машин российской сборки отправили в Узбекистан, Чехию и Латвию. Соответствующий рейтинг подготовили эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ».

Согласно данным аналитиков, в первом полугодии текущего года из России в другие страны, кроме государств Евразийского экономического союза, экспортировали 19,5 тыс. легковых автомобилей. Этот показатель на 37% выше тех, которые были в 2018 году.

Около 70% всего российского экспорта пришлось на четыре страны. В рейтинге стран по объему экспорта легковушек из РФ первое место занимает Узбекистан. В страну было экспортировано 4,3 тыс. единиц автомобилей российской сборки. На втором месте расположилась Чехия с показателем в 4 тыс. единиц авто. Тройку лидеров замыкает Латвия (3 тыс. единиц).

Далее в рейтинге следуют Азербайджан (2,1 тыс. единиц), Словакия (851 единиц), Украина (787 единиц), Сербия (688 единиц), Венгрия (626 единиц), Болгария (355 единиц) и Монголия (302 единиц).

Ранее автоэксперт Алексей Хресин рассказал, что седаны и хэтчбеки являются наиболее оптимальными машинами для российских дорог. Он обратил внимание на то, что в РФ не обязательно ездить на внедорожнике, так как дороги «не так страшны, как кажется». По его словам, важно помнить, что паркетник является все-таки универсалом, а не внедорожником.