Малькевич перечислил требования российских моряков, освобожденных из ливийской тюрьмы

Москва, 21 августа. Российские моряки Владимир Текучев и Сергей Самойлов, которых на протяжении трех лет держали в тюрьме в Ливии, намерены призвать власти африканской страны к ответу за их задержание. Об этом сообщил глава российского Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.

Ранее он рассказал, что Текучев и Самойлов были освобождены и вернулись на родину. Глава ФЗНЦ отмечал, что добиться освобождения моряков удалось только после нажима со стороны иностранных дипломатов.

«Сейчас мы решаем вопрос с юридической поддержкой их справедливых требований: они хотят, чтобы «Ливия была наказана за их задержание». Плюс — взыскать моральный и материальный ущерб с греческой компании, под флагом которой ходило их судно (компания не предприняла никаких действий после задержания)», — написал Александр Малькевич в своем Telegram-канале.

По словам общественника, на протяжении трех лет, которые моряки провели в тюрьме, ни компания-судовладелец, ни какие-либо организации не оказали материальной поддержки семьям Текучева и Самойлова. При этом, по их словам, к ним приезжали люди из разных государств, которые обещали помочь и принять меры по освобождению, однако никакой поддержки осуществлено не было. По словам Александра Малькевича, на протяжении восьми месяцев морякам не выдавали ни ложек, ни зубных щеток.

Общественник также рассказал о ливийской тюрьме «Матига», где содержались россияне. Как отметил Александр Малькевич, в этом месте лишения свободы еду и воду заключенным выдают лишь дважды в день, при этом температура воздуха может достигать 50 градусов по Цельсию.

«Заключенные спят на цементном полу. В случае, если не освобождают до зимы, требуется теплая верхняя одежда. Людей очень много: по 50 человек в камере, которая рассчитана на восемь! Иногда в ту же камеру помещают и 70, тогда приходилось спать стоя, или по очереди», — рассказал глава ФЗНЦ.

Ранее Александр Малькевич сообщал, что после возвращения домой российские моряки сообщили информацию о трех сотрудниках Фонда защиты национальных ценностей, которые сейчас находятся под стражей в Ливии. Текучев и Самойлов говорят, что виделись с ними и общались с руководителем группы ФЗНЦ Максимом Шугалеем.

Напомним, двое сотрудников ФЗНЦ — руководитель группы Максим Шугалей и медик, переводчик Самер Хасан Али Суэйфан, — были задержаны на территории Ливии еще в мае. Социологи анализировали информацию о гуманитарной, культурной и политической обстановке в стране. Их первые отчеты были опубликованы в начале июля. Эксперты Фонда защиты национальных ценностей считают, что гонения на российских социологов начались из-за «неудобных вопросов». По словам Малькевича, после задержания россиянам не предоставили ни адвокатов, ни возможности сделать телефонный звонок.