Mastercard хочет запустить в России переводы за рубеж по номеру телефона

Москва, 21 августа. Международная платежная система Mastercard хочет запустить в России денежные переводы за границу по номеру телефона, сообщили в пресс-службе платежной системы.

С апреля прошлого года Mastercard запустил в России денежные переводы по номеру телефона внутри страны. Однако компания прорабатывает расширение возможностей своих клиентов.

«Мы продолжаем активно развивать сервисы денежных переводов и исследуем различные варианты, в том числе и возможность переводов по номеру телефона в другие страны», — приводит слова представителей Mastercard ТАСС.

Весной этого года Сбербанк сообщил о новой возможности, с помощью которой можно осуществлять мгновенные переводы по фамилии, имени, отчеству, а также номеру телефона в страны СНГ и ближнего зарубежья. Как уточнили представители банка, перевод можно получить наличными в любом из пунктов обслуживания Western Union в стране получателя денежных средств.

В России в настоящее время активно развивается Система быстрых платежей, разработанная Центробанком. Она позволяет осуществлять переводы средств между физическими лицами по номеру мобильного телефона.

В понедельник стало известно, что кредитные организации, участвующие в системе быстрых платежей (СБП), вновь отложили введение комиссий за переводы.