Назарбаев заявил, что на Казахстан нельзя «надеть шапку» американской демократии

Нур-Слутан, 21 августа. «Шапку американской демократии» надеть на Казахстан не получится, для становления демократии необходимо время. Об этом заявил первый президент Казахстана и председатель партии Nur Otan Нурсултан Назарбаев.

На расширенном заседании политического совета партии Nur Otan он подчеркнул, что Казахстану в 2019 году исполнилось только 28 лет. Назарбаев предложил вспомнить, «кем мы были, в какой системе жили и чем руководствовались, что в мозгах у нас было».

«А что сейчас? Земля и небо! Правильно? Так что мы молодое государство, молодая демократия, и взять нам надеть шапку американскую — никак нам не подходит», — заявил Назарбаев.

Экс-президент Казахстана также обратил внимание на то, что для становления «такой демократии, как в Европе», необходимо время.

«Необходимо, чтобы было развитое общество», — сказал Назарбаев, отметив, что необходимо развивать средний класс.

Ранее Назарбаев записал песню про любовь к своей стране и снял на нее клип, который выложил в своем профиле в социальной сети Instagram. На кадрах экс-президент, напевая, гуляет по живописной горной местности, после к нему подключаются профессиональные музыканты. По информации местных СМИ, политик выступил автором текста, а музыку написал композитор Алтынбек Коразбаев.