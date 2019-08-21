В Совфеде оценили договоренность Трампа и Макрона пригласить Россию на G7

Россия должна быть внимательна и осторожна, чтобы не угодить в очередную ловушку Запада. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказала член Совета Федерации, сенатор Ольга Тимофеева, комментируя возможное приглашение РФ на G7.

Предложение Трампа

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп принял предложение французского лидера Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США. Об этом сообщила журналист CNN Кайли Атвуд, ссылаясь на высокопоставленные источники в администрации Белого дома.

По ее словам, президенты США и Франции в ходе телефонного разговора, который состоялся во вторник, согласились, что РФ следует пригласить на саммит «Большой семерки» в следующем году. Атвуд подчеркнула, что идея принадлежала Макрону.

Вероятно, Дональд Трамп поднимет этот вопрос на саммите G7 в эти выходные в Биаррице.

Надо проявить осторожность

Как отметила сенатор Ольга Тимофеева, сегодня необходимо разрешать проблемные ситуации, которые сложились в мире (миграционный и ближневосточный кризис). Но без участия России мирным путем их не решить.

«Наши западные партнеры сами не найдут гуманное решение этой проблемы. Поэтому они попытаются нас привлечь к ее решению. Но наш исторический опыт показывает, что очень часто западные партнеры решали свои проблемы за счет России. Соответственно, опять помочь им решить все трудности, которые они сами же и создали, за счет нас, за счет нашего народа... Я считаю, мы не должны этого допустить. Потому что для нас это каждый раз оборачивается большой бедой», — пояснила Ольга Тимофеева.

Сенатор подчеркнула, что Запад должен с Россией говорить только на равных условиях — с учетом российских интересов и условий. К этому вопросу необходимо подходить предельно внимательно. Политик выразила мнение, что приглашение Запада может оказаться ловушкой.

«Так это или нет, мы сможем оценить только в ближайшее время. Каким образом? Если последуют реальные партнерские предложения, если мы начнем учитывать интересы друг друга, выстраивать реальную кооперацию. Нам есть, что предложить друг другу. Только в этом случаем можно говорить, что Россия и Запад выходят на настоящий уровень договоренностей», — заключила Ольга Тимофеева.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с президентом Франции назвал полезными любые контакты со странами «Большой семерки» и не исключил возобновления формата G8.