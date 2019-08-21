Суд в Киеве обязал НАБУ завести уголовное дело против Порошенко и Климкина

Киев, 21 августа. Соломенский районный суд украинской столицы обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудить уголовное дело по факту возможных злоупотреблений служебным положением главой МИД страны Павлом Климкиным и бывшим президентом Петром Порошенко. Об этом свидетельствуют материалы суда.

Отмечается, что в суд поступил иск от гражданина о том, что в середине июля он подал в НАБУ заявление об уголовных правонарушениях, совершенных главой дипломатического ведомства и экс-президентом по статье о злоупотреблении властью или служебным положением. Однако дело не завели, при этом обстоятельства правонарушения не уточняются.

15 августа суд удовлетворил жалобу и обязал НАБУ инициировать дело по указанному факту.

Напомним, в середине прошлого месяца Рада Украины в очередной раз отказалась отправить руководителя внешнеполитического ведомства Климикина в отставку. Проект постановления поддержали лишь 160 депутатов, однако для принятия решения нужно минимум 226 голосов.

Ранее председатель украинского парламента Андрей Парубий сообщил, что комитет по иностранным делам рекомендовал депутатам поддержать постановление об увольнении Климкина.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал нынешнего министра Климкина после ситуации с нотой российского министерства иностранных дел. Российская сторона предложила Киеву использовать инструменты, которые позволят освободить моряков военно-морских сил, арестованных по делу о нарушении государственных границ РФ, не нарушая законодательство России. Но Климкин заявил, что Украина не будет рассматривать предложенные Россией условия.

Государственное бюро расследований (ГБР) ранее завело более 10 дел против Порошенко.