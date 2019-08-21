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Глава Иркутской области поручил изучить аудиозапись о «быдле» в Тулуне

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Глава Иркутской области поручил изучить аудиозапись о «быдле» в Тулуне

Иркутск, 21 августа. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко поручил изучить запись, на которой якобы руководитель пресс-службы главы региона Ирина Алашкевич обзывает жителей Тулуна «быдлом».

Левченко инициировал проведение служебного расследования после появления аудиозаписи, на которой женщина с голосом, похожим на Алашкевич, оскорбительно отзывается о жителях Тулуна.

«Подлинность записи, а также возможный ее монтаж проверит специализированная организация, — сообщили в пресс-службе главы области. — На время проверки Ирина Алашкевич c 20 августа находится в отпуске».

Глава Иркутской области поручил изучить аудиозапись о «быдле» в Тулуне

Напомним, на обнародованной в Сети записи якобы руководитель пресс-службы губернатора комментирует встречу пострадавших от паводка жителей Тулуна с президентом России Владимиром Путиным. Женщина называет местных жителей «бичевней» и критикует их внешний вид.

Сама Алашкевич назвала «фальсификацией» запись с оскорблениями жителей Тулуна. Сотрудник администрации главы региона добавила, что за время наводнения вместе с другими сотрудниками пресс-службы несколько раз выезжала на место трагедии в продолжительные командировки.

Напомним, в конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Жертвами стихийного бедствия стали 25 человек, без вести пропали 6 человек.

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