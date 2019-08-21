Иркутская чиновница назвала «фальсификацией» запись с оскорблениями жителей Тулуна

Иркутск, 21 августа. Руководитель пресс-службы иркутского правительства Ирина Алашкевич назвала фальшивкой аудиозапись, на которой якобы она называет «бичевней» жителей Тулуна, которые собрались на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Аудиозапись, где чиновница в нелицеприятной форме высказывается о пострадавших от паводков в Тулуне, появилась в социальных сетях накануне. Она комментирует приезд российского лидера в Тулун и реакцию людей на встречу с президентом, передает телеканал «360».

В частности, чиновница сказала: «Люди, вся эта бичевня, пришли — вы бы видели, как они одеты! Одна пришла на каблуках, в черном — и белые носочки».

В комментарии к записи утверждается, что речь якобы произносит Алашкевич. По ее словам, эта аудиозапись «фальсификация», передает РИА Новости.

«На данный момент она передана губернатором на экспертизу», — сказала Алашкевич.

Чиновница также добавила, что за время наводнения вместе с другими сотрудниками пресс-службы несколько раз выезжала в Тулун и другие подтопленные территории региона в продолжительные командировки. Со вчерашнего дня, 20 августа, она якобы ушла в отпуск.

Напомним, в конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Жертвами стихии стали 25 человек, без вести пропали шесть человек.