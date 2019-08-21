Сирия новости 21 августа 12.30: боевики бегут из окруженного Хан-Шейхуна, САА возобновила штурм Кабаны

Сирия, 21 августа. Террористы «Тахрир аш-Шам» бегут из Хан-Шейхуна и «латаминского котла», САА продолжает штурмовать Кабану, курды и ССА столкнулись в районе Манбиджа. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): продолжила наступление на севере Латакии и окружение противника в Идлибе, обнаружили пещеры боевиков в Хан-Шейхуне.

«Сирийская свободная армия» (ССА): атаковала курдское ополчение на севере Алеппо, заявила об отступлении из Идлиба.

Армия Турции: обстреляла курдские силы из артиллерии на севере Алеппо.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1, запрещено в РФ): осуществило теракт в провинции Хасака.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: уничтожили танк САА на севере Латакии, отступают из «латаминского кармана» на севере Хамы, продолжили сопротивление САА на юге Идлиба, обстреляли из «Градов» деревню Мадая.

Курды: противостояли ССА на севере Алеппо.

Провинция Латакия

Сирийская арабская армия продолжает операцию на севере провинции Латакия. Несмотря на авиаудары и постоянные атаки (источники сообщают о пяти попытках штурма в течение минувшей ночью), САА не удается продвинуться в районе населенного пункта Кабана, где удерживают позиции террористы «Хайят Тахрир аш-Шам» и запрещенной в РФ «Исламской партии Туркестана». Источник в Twitter (@RadioAlKul) сообщает, что правительственные силы потеряли под Кабаной еще один танк.

Провинция Алеппо

Источник в Twitter (@RadioAlKul) сообщает о столкновениях между боевиками протурецких группировок «Свободной сирийской армии» (ССА) и курдскими вооруженными формированиями в районе Манбиджа. Бои шли в районе между деревнями Аль-Бугаз и Улашли на севере Алеппо, на границе районов, контролируемых ССА и курдами.

Параллельно бои шли западнее, к северу от контролируемого курдскими силами Телль-Рифата — там, как сообщает курдский источник в Twitter (@RojavaNetwork), армия Турции нанесла артиллерийский удар по курдским отрядам в районе деревень Мараназ и Айн-Дакна. Столкновения в этом районе продолжаются уже более недели, с момента, когда стало известно, что США поддержали турецкий план создания «зоны безопасности» на севере Сирии.

Провинция Идлиб

В провинции Идлиб продолжаются ожесточенные столкновения между правительственными силами и боевиками «Хайят Тахрир аш-Шам» и союзных группировок, которые стремятся не допустить окончательного окружения своих сил в «латаминском котле» на севере Хамы.

ВВС Сирии и ВКС РФ продолжают наносить удары по укрепленным пунктам и скоплениям джихадистов в Идлибе, сообщают источники в Twitter (@AJA_Syria; @jisrtv) — в частности, удары были нанесены в районе городов Джарджаназ и Маарет ан-Нуман, а также Дейр-Шарки и Вади ад-Даиф.

Боевики продолжают сопротивление — медиаисточник группировки «Ахрар аш-Шаркия» в Twitter (@ahraralsharqia) опубликовал видеозапись обстрела из «Градов» позиций САА в районе деревни Мадая. Кроме того, Step News сообщает, что боевикам удалось уничтожить 57-мм орудие САА в районе холма Телль аль-Нимр.

Тем временем, как сообщает Al Masdar, САА проводит зачистку позиций боевиков в Идлибе. В районе Хан-Шейхуна были обнаружены крупные системы туннелей, вырытых для защиты от бомбардировок и хранения оружия.

Провинция Хама

На севере провинции Хама продолжаются отдельные столкновения между правительственными силами и боевиками террористических группировок, которые оказались в «латаминском котле». В то время как большая часть сил, лояльных «Тахрир аш-Шам», стремится выйти из окружения в Большой Идлиб, некоторые из группировок поклялись драться до последнего на севере Хамы.

Новое опубликованное видео, которое приводит источник в Twitter (@Seamus_Malek), демонстрирует, что в Кафр-Зите остались силы «Тахрир аш-Шам», которые готовятся к отчаянной обороне своих позиций. Другой источник (@nm79797979) указывает, что «непримиримые» отряды боевиков остались также в Хан-Шейхуне и Аль-Латамине, по их позициям продолжают работать ВВС Сирии и ВКС РФ.

Между тем террористы из группировки «Джейш аль-Изза» также остались, чтобы обороняться в «латаминском котле». Источник в Twitter (@fox73195068) приводит видеозапись с молодым боевиком (который вооружен, почему-то, винтовкой времен Первой мировой). Боевик шлет проклятия отступившим группировкам и главарю «Хайят Тахрир аш-Шам» Абу Мухаммеду аль-Джулани, обвиняя их в трусости и позорном бегстве перед лицом опасности. Как отмечает другой источник в Twitter (@Souria4Syrians), в настоящее время в социальных сетях террористов и их сторонников кипят междоусобные столкновения — различные фракции джихадистов и ССА в Идлибе обвиняют друг друга в предательстве, бегстве и неподчинении приказу.

Между тем главарь группировки «Ахрар аш-Шам» Бабур Али Паша, как сообщает Step News, подтвердил отступление своих боевиков, подчеркивая, что силы группировки в настоящее время истощены.

Провинция Хасака

«Спящие ячейки» террористов группировки «Исламское государство» продолжают вести деструктивную деятельность по всей восточной Сирии, в зоне контроля проамериканской курдской коалиции «Демократические силы Сирии» (SDF). Именно бойцы SDF становятся главными их целями. Минувшим вечером на территории провинции Хасака произошел очередной теракт с использованием заминированного мотоцикла, целью которого были курдские военные. Как сообщает источник в Twitter (@Salah_Addin_), один человек получил ранения в результате взрыва в населенном пункте Маркада.

1 Организация запрещена на территории РФ.