Москва, 21 августа. Самые высокие среднемесячные начисленные зарплаты в июне 2019 года были зафиксированы в сфере добычи сырой нефти и природного газа — 173 тысячи рублей. Об этом сообщила пресс-служба Росстата.

Были названы отрасли с самыми высокими зарплатами в России. На втором месте по величине заработной платы сфера производства табачных изделий, где получают в среднем по 113 тысяч рублей. Далее идет направление воздушного и космического транспорта — 128,4 тысячи рублей. При этом в июне самую низкую зарплату получали работники сферы производства одежды — 20,2 тысячи рублей, производства текстильных изделий — 25,8 тысячи рублей и производства мебели — 26,1 тысячи рублей.

В среднем россияне в июне текущего года получили по 49,3 тысячи рублей, что 7,7 процента больше уровня того же периода 2018 года.

Ранее эксперты назвали самые востребованные рабочие специальности в России. Результаты исследования компании HeadHunter показали, что кадровые службы сталкиваются с нехваткой претендентов на позиции рабочих со средним или средне-специальным образованием (43%), либо квалифицированных специалистов с высшим техническим образованием (41%).

К первой категории можно отнести вакансии токаря, слесаря, техника на заводе и другие. При этом, как уточнили специалисты, самыми главными навыками работников с высшим техническим образованием являются узконаправленные знания и навыки (73%), владение IT-системами и навыки программирования (49%), добросовестность и дисциплинированность (43%).

Ранее были названы самые востребованные профессии в Крыму. В настоящее время в Крыму наблюдается потребность в рабочих профессиях, их доля составляет 63,5% от общей потребности, рассказали в Минтруде республики. Были названы самые востребованные профессии в Крыму. Отмечается, что представители рабочих профессий больше всего нужны в Симферополе, Керчи, Ялте и Евпатории.

В сельских районах нужны медики, педагоги, работники социально-культурной сферы. С началом курортного сезона становятся востребованными профессии, связанные с туризмом. Такие вакансии доступны для жителей Ялты, Алушты, Феодосии, Евпатории, Судака, а также Сакского региона, Бахчисарайского, Черноморского и Ленинского районов.

Были названы города Крыма с самыми высокими зарплатами. В столице Крыма средняя зарплата составила 37 474 рубля, в Черноморском районе — 34 928 рублей. Самая низкая зарплата зафиксирована в январе 2019 года (26 345 рублей).

Самые высокие зарплаты в банковском и страховом секторе (105 973 рубля), в органах госуправления (69 672 рубля). Самые низкие — в издательском бизнесе и в полиграфии (18 314 рублей), на производстве одежды (9017 рублей).

Кроме того, определены самые популярные у студентов Крыма специальности. В министерстве образования, науки и молодежи Крыма определили самые популярные среди студентов республики специальности. Список возглавили профессии в сфере общественного питания и торговли.

Вторую строчку рейтинга заняли специальности в сфере промышленности: швейное производство, радиоэлектроника, судостроение. Также многие жители Крыма получают образование, связанное с областью автодорожного, железнодорожного и водного транспорта.

В свою очередь области строительства, сельского хозяйства, культуры, медицины и сферы обслуживания большой популярностью среди крымских студентов не пользуются. Как уточнили в министерстве, сейчас в республике работают девять вузов и 37 учреждений среднего профессионального образования.

Стало известно, специалисты каких специальностей в России получают самые высокие зарплаты. Как оказалось, в крупных городах выше всего ценят труд водителей, электросварщиков и маркировщиков.

Напомним, большинство россиян одобряют желание подростков начать работать до 18 лет. 74% россиян заявили, что сами начали работать до 18 лет. 86% мужчин трудоустраивались, будучи подростками. 80% опрошенных заявили о желании, чтобы их дети пробовали подрабатывать до достижения 18 лет.