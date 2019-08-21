Названы лучшие производители портвейна в России

Москва, 21 августа. Специалисты Роскачества определили лучших производителей портвейна в России. Ими стали «Коктебель», «Массандра», Инкерманский завод марочных вин и «Солнечная долина».

Эксперты напомнили, что родиной портвейна является город Порту на атлантическом побережье Португалии. Однако в России под этим термином закреплена технология производства вина, а не географическое наименование напитка.

Способы изготовления алкоголя в двух странах отличаются: в Португалии используют винный дистиллят, а в России — зерновой спирт. До 2014 года российский портвейн считался «винным напитком». Однако после воссоединения с Крымом был принят специальный ГОСТ 32715–2014 «Вина ликерные». Крымские портвейны теперь классифицируются как «вино ликерное специальное» или просто «вино специальное».

В Роскачестве обратили внимание, что при выборе портвейна необходимо обратить внимание на год урожая. Напиток должен быть старше трех-четырех лет. Следовательно, в 2019 году следует покупать бутылки с продукцией урожая 2015–2016 года. Все остальные случаи будут считаться нарушением технологии производства.

По традициям крымского виноделия крепость портвейна должна составлять 17–18,5%. На стенках и дне бутылок допускается небольшой осадок.

Сахар не должен превышать 6–13%. В ведомстве обратили внимание, что сладость напиток получает от ягод винограда — сахара в составе напитка быть не должно.

Лучшими производителями портвейна в России стали «Коктебель», «Массандра», Инкерманский завод марочных вин и «Солнечная долина».

В Роскачестве также отметили, что так называемый напиток «три топора» стоимостью 100 рублей никакого отношения к портвейну не имеет. При его производстве, как правило, используют «плодовый» виноматериал, ароматизаторы, сахар и лимонную кислоту.