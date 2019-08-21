СМИ узнали, почему Стивен Бигэн не станет послом США в России

Вашингтон, 21 августа. Специальный представитель США по Северной Корее Стивен Бигэн отказался от предложенной ему должности посла США в России. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Согласно информации агентства, Бигэн во время встречи с южнокорейскими партнерами сообщил, что не собирается становиться послом в Москве, потому что хочет сфокусировать свои усилия на проблеме денуклеаризации КНДР. Ранее американские СМИ сообщали, что 56-летний дипломат считался главным кандидатом на пост посла, так как «у него есть опыт ведения дел с Россией».

Американский спецпредставитель указал, что американские власти готовы к возобновлению переговоров с Северной Кореей в любой момент, когда к этому будет готов Пхеньян, сообщает АиФ.ru.

В ходе трехдневного визита в Южную Корею у Бигэна запланирована серия встреч с коллегами и партнерами, в том числе с главой министерства объединения Ким Ен Чхолем, отвечающим за межкорейские отношения, пишет «Царьград».

Во время предыдущей встречи в конце июня на межкорейской границе в Пханмунджоме глава Белого дома Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын договорились о перезапуске переговоров между Вашингтоном и Пхеньяном на рабочем уровне. Однако этого до сегодняшнего дня не произошло из-за недовольства КНДР стартовавшими 5 августа южнокорейско-американскими военными учениями.