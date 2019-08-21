Экс-астронавт НАСА объяснил, смогут ли роботы заменить человека в космосе

Вашингтон, 21 августа. Роботы смогут оказать помощь человеку в освоении космоса, однако полностью заменить его не смогут. Соответствующее заявление сделал бывший астронавт НАСА Скотт Келли, более года проживший на МКС.

Он обратил особое внимание на то, что роботы не являются людьми: «они могут выполнять некоторые задания, но никогда не смогут заменить человеческую природу». Келли исключил какую-либо возможность того, что роботы смогут полностью заменить человека в рамках работ по освоению космоса. Об этом пишет РИА Новости.

Собеседник издания отметил, что в космосе «возможна» встреча и совместная работа человекоподобных роботов из США и России.

Отметим, 22 августа на корабле «Союз МС-14» на Международную космическую станцию отправится робот «Федор», он перед полетом в космос получил новое имя — Skybot F-850. Бывший астронавт НАСА прокомментировал эту информацию, отметив, что на орбите роботы могут быть «полезны, если они работают» и в «идеале облегчат жизнь экипажа».

Перед отправкой на МКС робот «Федор» «завел» собственный микроблог в социальной сети Twitter. Своих фоловеров он познакомил с системой управления корабля «Союз МС-14». В последнем сообщении он рассказал, что в настоящее время находится в корабле на стартовом комплексе №31 Байконура.

«Тихо, работы по графику первого стартового дня завершены. Боевой расчет покинул площадку. До старта осталось чуть более суток. Контакт подъёма — 22 августа в 06.38.33», — написал «Федор».

Глава госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин опубликовал в своем микроблоге в Twitter историю создания российского робота. Видео сопровождается музыкой популярной французской группы ROCKETS.

Роботу внедрили функцию голосового помощника и теперь он сможет общаться с российским экипажем в космосе. Изначально робота называли «Аватар». Позднее название написали на латинице и расшифровали как Final Experimental Demonstration Object Research (Финальный экспериментальный демонстрационный объект исследований).