Москва, 21 августа. Сделать платные дороги бесплатными для электромобилей предложили в России. С подобной инициативой выступила рабочая группа национальной технологической инициативы «Автонет». Законопроект направлен в Минпромторг и МВД. Сейчас в рамках рабочей группы решается вопрос создания льгот для владельцев электромобилей.

Электрокарам могут разрешить бесплатно ездить по платным трассам России. Как пишет ТАСС, эксперты считают, что дополнительные меры по введению льгот для владельцев электрокаров должны продолжить популяризацию данного вида транспорта в России.

Ранее стало известно, что голландская фирма Lightyear, ранее представившая тизеры электромобиля One, официально показала свое творение. Как отметили руководители компании, динамика машины не будет рекордной. По словам генерального директора предприятия Лекса Хуфслоута, это станет грандиозным скачком в автомобильной индустрии. Отмечается, что пятиместное транспортное средство оборудовано мотором-колесами мощность которого в настоящее время держится в секрете.

Однако, по предварительным данным, мощность авто не будет высокой, поэтому и динамика машины не претендует на рекордную. Так, до 100 километров в час Lightyear One сможет разогнаться за 10 секунд. Впрочем, это не главная изюминка автомобиля. Главное, что автомобиль может начать движение за счет солнечной энергии.

Как отмечают боссы компании, установленные солнечные панели в хорошую погоду могут генерировать достаточное количество энергии, чтобы авто двигалось со скоростью 12 километров в час.

Также сообщалось, что новый российский электромобиль Zetta должен поступить в продажу в конце года, машина будет стоить от 450 тысяч рублей. Об этом заявил гендиректор производящей автомобиль одноименной компании Денис Щуровский.

Гендиректор Zetta отметил, что электромобиль уже прошел валидационные испытания и в продажу поступят серийные машины. Цены на Zetta будут начинаться от 450 тысяч рублей. За эти деньги можно будет купить автомобиль в базовой комплектации с передним приводом и батареей на 200 километров хода.

Компактный трехдверный автомобиль с электроприводом на два или четыре колеса на 99% состоит из деталей российского производства. Производитель импортирует из Китая только батарею, но в стоимостном выражении локализация Zetta составляет около 50%.

Компания располагает собственной производственной площадкой в Тольятти. Проект работает около трех лет по принципу стартапа. Общие инвестиции в него составили около 450 миллионов рублей, отметил Щуровский.

В компании считают, что сегмент компактных электромобилей в России может вместить до 15 тысяч проданных автомобилей. По предварительным соглашениям экспортные продажи Zetta могут составить около 10 тысяч машин. Ориентировочным периодом начала экспортных продаж электромобиля Щуровский назвал 2020—2021 году.

В мае стало известно, что объем рынка электрокаров на вторичном рынке РФ по итогам первого квартала текущего года составил 598 штук. Сообщалось, что это на 80% больше по сравнению с результатами аналогичного периода 2018 года.