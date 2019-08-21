Российские ученые рассказали о простом способе продлить жизнь

Москва, 21 августа. Врач-диетолог из Сеченовского университета Наталья Пугачева рассказала, каким простым способом можно продлить жизнь и защититься от рака.

Размышлениями на тему российский ученый поделилась в интервью kp.ru, отметив, что верный способ уберечься от онкологии и преждевременного старения — снизить калорийность рациона.

«Наиболее доказанный подход к питанию, продлевающий жизнь, это снижение калорийности. Один из способов — во время приема пищи всегда оставлять место для десерта. Но не есть его», — дала простой совет Наталья Пугачева.

Врач-диетолог добавила, что также надо максимально снизить в рационе присутствие так называемых КПГ, или — конечных продуктов гликирования , которых много в красном мясе.

Кроме прочего, в рационе должны присутствовать продукты, которые богаты витаминами группы В, цинком и магнием. Среди ферментированных продуктов специалисты особенно выделяют полезную квашеную капусту.

Напомним, что на днях врач-диетолог Лидия Ионова рассказала, что сокращение употребляемого мяса оказывает полезное влияние на организм. Однако она отметила, что все зависит от индивидуальных особенностей человека.

Снижение количества мясных блюд в рационе безопасно для организма, если ранее человек ел мясо в избытке. Однако людям, которые питаются сбалансированно, снижение количества мяса в рационе увеличит риск белковой недостаточности.