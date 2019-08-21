На Украине молодых юристов и менеджеров «насильственно» превратят в строителей и кузнецов

Министерство образования и науки Украины (МОН) при поддержке ряда местных общественных организаций объявило о начале реализации программы обучения выпускников ВУЗов «перспективным специальностям».

Согласно официальной информации, уже в новом учебном году органы социального обеспечения на территории от Ужгорода до Мариуполя обяжут десятки тысяч безработных молодых людей, получивших высшее образование, но не нашедших себя в профессии, сесть за парты профтехучилищ, а впоследствии — стать к станкам и выйти на полевой стан. Таким образом официальный Киев планирует решить проблему нехватки рабочих рук на заводах, в агрофирмах и мелких хозяйствах, а также предотвратить отток населения за рубеж. В ситуации разбирался корреспондент Федерального агентства новостей.

Изначально украинское профильное министерство планировало ограничиться мониторингом трудоустройства молодежи, закончившей престижные высшие учебные заведения страны. Первые же проверки повергли чиновников в шок: в данный момент около 45% дипломированных юристов и не менее 40% дипломированных экономистов не устроились на работу по специальности. Помимо прочего, две трети специалистов в области архитектуры, дизайна и даже сельского хозяйства отправились на заработки в Российскую Федерацию, а также страны Европейского Союза.

Тогда тревогу забил Пенсионный фонд Украины. Дескать, если подобный статус-кво будет сохраняться и далее, уже через несколько лет у Киева попросту не останется возможности выплачивать пожилым украинцам пенсии и пособия. В этой связи сразу несколько так называемых «патриотических организаций» предложили кабинету министров Украины Соломоново решение: правительство должно обязать указанных выпускников университетов и институтов отработать несколько лет на производстве на родине.

«Нужно в буквальном смысле этого слова насильственно превратить «золотую молодежь» в людей труда: пусть они вернут свой долг Украине. Киев «убьет» сразу двух «зайцев»: обеспечит бездельников рабочими местами, а предприятия — необходимым персоналом», — сказал в комментарии ФАН один из авторов идеи, общественный активист Николай Науменко.

При этом пан Науменко почему-то не смог уточнить, сколько будет стоить подобная переквалификация и каким образом тех же «бездельников» власти заставят получить рабочую или крестьянскую специальность.

А вот на этот вопрос ответ дало украинское министерство социальной политики. Предполагается, что так называемые «биржи труда» станут отправлять находящихся у них на учете граждан в профессионально-технические училища и колледжи, по окончании которых те будут обязаны отработать от двух до пяти лет на предприятиях или агрофирмах.

«У нас все профессии в почете, лично я обещаю обучить кузнечному делу двадцать-тридцать человек. Таких, как я на Украине наберется около пяти сотен человек. Вот и посчитайте, скольким людям мы дадим шанс на хорошую высокооплачиваемую работу дома», — сказал корреспонденту ФАН один из сотрудников социальной службы в Киевской области Виктор Ревун.

Любопытно, что соответствующие социальные органы уже приступили к упомянутой «охоте на выпускников». Так, сразу в 12 украинских областях нескольким тысячам человек было отказано в начислении субсидий на оплату услуг ЖКХ, поскольку те по окончании высших учебных заведений не смогли устроиться даже на минимально оплачиваемую работу по специальности.

«На «бирже труда» мне предложили пойти учиться на строителя, а в противном случае пообещали запретить мне выезд для продолжения учебы в Варшаву. Я не умею ни класть кирпич, ни штукатурить стены. Для этого действительно нужно призвание, а мое призвание — бухгалтерия. Даже не знаю, что со мной будет дальше», — говорит двадцатипятилетняя жительница Черниговской области Ольга В.

Впрочем, чиновники в Кабинете министров Украины и Минсоцполитики в частности настроены оптимистически.

«Наша задача — гарантировать гражданам право на работу и стабильную заработную плату», — подчеркивается в заявлении действующего украинского правительства.

На что для этого украинские власти готовы пойти еще, официальный Киев не говорит.