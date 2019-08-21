Косачев объяснил, в каком случае имеет смысл возвращение России в G7

Москва, 21 августа. Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает недопустимым возвращение России к формату G8 при отсутствии паритета и возможностей ее участников. Сенатор выступил с идеей об изменении формата, присоединив к нему КНР и Индию.

«На мой взгляд, возвращение России в «семерку» имело бы смысл только в том случае, если удастся избежать ловушки «семь против одного». А для этого нужно взглянуть на ситуацию шире», — обратил внимание он.

По мнению сенатора, причин для радости не особо много, поскольку Россия находится под санкциями стран G7, а возможное возвращение в этот формат при неизменных обстоятельствах свидетельствовало бы о признании неравенства там прав и возможностей участников.

«Разумеется, для России это не может быть приемлемым», — объяснил председатель комитета СФ.

Косачев выразил уверенность в том, что даже в случае отмены антироссийских рестрикций G8 останется для России крайне неудобным, поскольку и впредь «будет являть собой формулу «семь плюс один».

При этом парламентарий полагает, что формат G8 можно было бы изменить на G10, пригласив Китай и Индию. По его мнению, нынешние форматы «деградируют».

Как сообщал «Царьград», американский лидер Дональд Трамп принял предложение главы Елисейского дворца Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в следующем году в Штаты.

Ожидается, что Трамп поднимет этот вопрос на встрече «Большой семерки» в предстоящие выходные в Биаррице, передавал НСН. Американский глава заявлял, что не будет возражать против возвращения РФ в группу семи ведущих государств.