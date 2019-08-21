Симферополь, 21 августа. Экипаж жестко приземлившегося А321 пригласили на отдых в Крым, рассказал руководитель городской администрации Ялты Алексей Челпанов.

Он пригласил бортпроводников, летчиков и их семьи в Ялту от имени всех жителей города. По словам Челпанова, администрация готова оказать помощь в размещении в одной из южнобережных здравниц. Как пишет РИА Новости, письмо с приглашением отправлено «Уральским авиалиниям». Челпанов напомнил, что климат южного берега Крыма хорошо подходит для восстановления сил и реабилитации людей, которые много времени проводят в небе. По его словам, в советское время сюда приезжали космонавты для восстановления сил.

Напомним, что 15 августа в Подмосковье совершил экстренную посадку в кукурузное поле самолет А321 «Уральских авиалиний». По предварительной информации, в двигатель попали птицы.

После инцидента выяснилось, что в двух километрах от аэропорта находится нелегальная свалка и станция перегрузки мусора. По словам главы Минэкологии области отметили, что на свалку рядом с аэропортом бытовые отходы больше не завозятся, ее ликвидируют в 2020 году.

житель Подмосковья Евгений Илатовский сообщил, что в 2012 году подавал в суд, требуя запретить работу оператора по вывозу мусора рядом с аэродромом ЛИИ имени Громова. С 2016 года аэродром используется в том числе аэропортом «Жуковский». Истец заявил, что на двух участках, которые принадлежат ООО «Экосервис», сортировались отходы.

Илатовский настаивал, что участок привлекает птиц, это может привести к столкновению с воздушными судами. На аэродроме требования местного жителя поддержали. Суд установил, что со стороны ответчика нарушений нет, оснований для внеплановой проверки не нашли. В феврале 2012 году Жуковский горсуд отказал Илатовскому в иске.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин присвоил звания Героев России летчикам, посадившим самолет в кукурузном поле и спасшим 226 человек. КВС Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин были удостоены звания Герой России. Остальные пять членов экипажа получили ордена мужества.

Пилот Дамир Юсупов, посадивший самолет А321 «Уральских авиалиний» в Подмосковье и спасший 233 жизни, стесняется присвоенного ему звания Героя России. О его реакции на награду рассказала супруга Наталья. По словам супруги Юсупова, ее муж встретил новость о награждении, не проронив ни слова.

«Он очень скромный. Я сама прервала его молчание словами «Горжусь тобой!» — рассказала она.

Ранее она уже рассказывала, что супруг из скромности не надевает на улицу костюм пилота. По ее словам, перед рейсами он переодевается в аэропорту. После совершенного подвига летчик-герой не изменил своей привычке.

По факту ЧП Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Всем пассажирам выплатят компенсацию в 100 тысяч рублей.

Ранее Юсупов оценил смекалку бортпроводников при эвакуации пассажиров после экстренной посадки на кукурузное поле в Подмосковье. По его словам, количество пострадавших удалось свести к минимуму именно благодаря их действиям.