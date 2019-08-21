Москва, 21 августа. Facebook анонсировала новую функцию, позволяющую пользователям видеть и контролировать информацию, которой другие приложения и сайты делятся с социальной сетью. Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном в блоге социальной сети.

Facebook разрешит пользователям контролировать данные о них с других сайтов. Как уточнили в Facebook, Off-Facebook Activity позволяет увидеть пользователем сводку приложений и сайтов, которые присылают информацию о деятельности человека. При этом, ознакомившись, можно удалить эту информацию с аккаунта. Как уточнили эксперты, речь идет о таргетированной рекламе. Специалисты подчеркнули, что функция будет вводиться постепенно. Первыми воспользоваться ею смогут жители Ирландии, Южной Кореи и Испании.

Напомним, социальные сети Facebook и Instagram удалили более 100 аккаунтов, сфокусированных на темах отношений России и Украины. Об этом говорилось в обращении руководителя департамента кибербезопасности Facebook Натаниэла Глейшера.

По его словам, Facebook и Instagram удалили «сфокусированные на Украине» российские аккаунты, с удаленных страниц якобы осуществлялись информационные атаки. Он уточнил, что они «исходили из России», а также якобы были сосредоточены на распространении ложных данных об Украине. Как уточнил Глейшера, из системы убрали 97 учетных записей Facebook, страниц и групп, имеющих контент об Украине. Кроме того, была удалена 21 ученая запись в обеих социальных сетях, которая якобы имела недостоверные сведения об Австрии, Прибалтике, Германии, Испании и Великобритании.

Напомним, американская социальная сеть продолжает политику тотальной цензуры. 5 февраля Facebook заблокировала 22 страницы, где обсуждались неприятные для Соединенных Штатов политические вопросы с участием известного американского телеведущего и теоретика заговоров Алекса Джонса и его сайта InfoWars. В августе 2018 года американские интернет-монополисты Google, Facebook, YouTube, Apple и Spotify устроили согласованную атаку на журналиста. Тогда были удалены все аккаунты Джонса и его ресурсов.

При этом социальную сеть Вашингтон активно использует для вмешательства во внутренние дела других государств. В 2013 году депутат Верховной рады, журналист Мустафа Найем позвал всех на Майдан в Facebook, именно эти события стали началом государственного переворота на Украине.

Напомним, что ранее министерство юстиции США опубликовало основные выводы доклада специального прокурора Роберта Мюллера по итогам расследования якобы имевшего место «российского вмешательства». Согласно им, Россия якобы вмешивалась в американские выборы в 2016 году, распространяя определенную информацию в социальных сетях.

Москва неоднократно опровергала все заявления относительно якобы «вмешательства» в выборы в США, В Кремле подчеркивали, что Россию пытаются втянуть во внутриполитическую борьбу в самих Соединенных Штатах.

Мюллер был вынужден признать, что никакого сговора действующего президента США Дональда Трампа с российским руководством не было. Путин, комментируя доклад специального прокурора, связал провальное расследование с кризисом политической системы в самом государстве.