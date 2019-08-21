Пожар произошел в нежилом здании под Красноярском, есть жертвы

Красноярск, 21 августа. Пожарные службы в ходе ликвидации горящего нежилого здания в населенном пункте под Красноярском обнаружили тела трех человек. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе краевого главка министерства чрезвычайных ситуаций.

Согласно данным регионального ведомства, возгорание произошло в ночь на среду в деревне Минино.

«В 22.41 (по московскому времени) 20 августа произошел пожар в неэксплуатируемом строении по рангу 1. Пожар ликвидирован 00.53 (по московскому времени) на площади 30 квадратных метров», — следует из сообщения.

Отмечается, что спасатели при разборе завалов нашли тела трех человек.

В настоящее время обстоятельства и причина пожара устанавливается, сотрудники правоохранительных органов выясняют личности погибших.

В МЧС добавили, что в тушении пожара были задействованы четыре автоцистерны и 11 человек.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, накануне четыре человека погибли в страшном пожаре в частном доме в Иркутской области. Согласно предварительной версии, причиной возгорания стало короткое замыкание.