«Первосентябрьский капитал» хотят ввести в России

Москва, 21 августа. С инициативой о создании в России программы «первосентябрьский капитал» выступил заместитель председателя комитета Государственной думы по образованию и науке Борис Чернышов.

Размышлениями на тему член нижней палаты российского парламента делится в обращении на имя заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой, сообщает RT.

Парламентарий обращает внимание вице-премьера российского Кабмина на то, что даже минимальный набор принадлежностей, которые необходимы для школьника, стоит достаточно дорого.

Поэтому родители традиционно в последнем летнем месяце вынуждены увеличивать расходы на сбор ребенка или сразу нескольких детей в школу в ущерб другим расходам на семью.

«В прошлом году примерная стоимость комплекта школьника составила примерно 11,4 тысяч рублей. Далеко не каждая семья может позволить себе выделить такую сумму без ущерба для бюджета», — отметил депутат Госдумы.

Парламентарий в связи с этим предлагает ввести в стране программу «первосентябрьский капитал», в рамках которой родителям будут выделять дополнительные средства для покрытия расходов на сбор ребенка в школу.

Правда, конкретная сумма финансовой поддержки в обращении заместителя председателя комитета Государственной думы по образованию и науке Бориса Чернышова на имя вице-премьера Татьяны Голиковой не уточняется.