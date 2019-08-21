В Минздраве назвали число больных рассеянным склерозом в России

Москва, 21 августа. В России в течение последних пяти лет количество пациентов с рассеянным склерозом увеличилось практически на 20 тыс. человек. Об этом говорится в сообщении министерства здравоохранения страны.

По данным ведомства, в 2013 году в общей сложности таких пациентов было 62,3 тыс., в прошлом году — 82,2 тыс. человек.

Отмечается, что наибольший уровень заболеваемости в минувшем году был зафиксирован в Северной столице — 117 случаев на 100 тыс. населения. Далее следует Липецкая область — 101, Тульская область — 98,1 и Псковская область — 96,6, передает RT.

Согласно информации Минздрава, меньше всего случаев заболевания на 100 тыс. населения зарегистрировано в Туве — 7,1 случая.

Как считает врач-невролог Яна Власова, рост числа пациентов с данным заболеванием связан с улучшением диагностики. По словам специалиста, количество пациентов имеет средний прирост по стране 7% за 12 месяцев. Многие из них можно обнаружить благодаря внедрению новых медицинских технологий.

Она указала на то, что к прошлому году формирование комплекса для ранней диагностики в стране стало близким к приемлемому. Власова напомнила, что на сегодняшний день все группы медицинских препаратов для лечения этого заболевания доступны на территории России.

Ранее медики назвали первые симптомы рассеянного склероза.