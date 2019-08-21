Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

В Минздраве назвали число больных рассеянным склерозом в России

404
0 Оставить комментарий

В Минздраве назвали число больных рассеянным склерозом в России

Москва, 21 августа. В России в течение последних пяти лет количество пациентов с рассеянным склерозом увеличилось практически на 20 тыс. человек. Об этом говорится в сообщении министерства здравоохранения страны.

По данным ведомства, в 2013 году в общей сложности таких пациентов было 62,3 тыс., в прошлом году — 82,2 тыс. человек.

Отмечается, что наибольший уровень заболеваемости в минувшем году был зафиксирован в Северной столице — 117 случаев на 100 тыс. населения. Далее следует Липецкая область — 101, Тульская область — 98,1 и Псковская область — 96,6, передает RT.

Согласно информации Минздрава, меньше всего случаев заболевания на 100 тыс. населения зарегистрировано в Туве — 7,1 случая.

Как считает врач-невролог Яна Власова, рост числа пациентов с данным заболеванием связан с улучшением диагностики. По словам специалиста, количество пациентов имеет средний прирост по стране 7% за 12 месяцев. Многие из них можно обнаружить благодаря внедрению новых медицинских технологий.

Она указала на то, что к прошлому году формирование комплекса для ранней диагностики в стране стало близким к приемлемому. Власова напомнила, что на сегодняшний день все группы медицинских препаратов для лечения этого заболевания доступны на территории России.

Ранее медики назвали первые симптомы рассеянного склероза.

infox - new
Источник: RT
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров