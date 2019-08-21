Перестрелка у Вишняковского рынка в Краснодаре. События дня. ФАН-ТВ

Краснодарская перестрелка Настоящий боевик разыгрался ночью на улицах Краснодара. Массовая потасовка переросла в стрельбу недалеко от Вишняковского рынка. По словам очевидцев, в ней участвовали около 10 человек. Одного из пострадавших забрала скорая, а второго в неизвестном направлении увезли сами нарушители порядка. К прибытию полиции все бунтовщики успели разбежаться. По некоторым данным, причиной конфликта могли стать местные «рыночные разборки». Эту версию, а также информацию о возможных жертвах оперативники еще проверяют.

Названа причина смерти Назаровой Стала известна причина смерти народной артистки РФ Александры Назаровой. Как рассказали друзья и коллеги актрисы, с июля она находилась в больнице из-за легочной болезни. Тяжелый недуг привел к отказу органов, и в минувший вторник Назарова скончалась на 80-м году жизни. О трагичной новости сообщил театр им. Ермоловой, на сцене которого актриса выступала с 1965 года. За многолетнюю карьеру она сыграла более чем в 100 фильмов и театральных постановок, занималась озвучкой. Назарова известна зрителям по ролям в картинах «А если это любовь?», «Экипаж» и множестве других. Дата и место прощания с народной артисткой будут названы позднее.

РФ и Китай созывают Совбез ООН Россия и Китай созывают экстренное заседание Совбеза ООН. Поводом для беспокойства стали последние разработки США. 18 августа Пентагон испытал новую наземную модификацию ракеты Tomahawk, она успешно пролетела более 500 км, т.е. расстояние, запрещенное Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Впрочем, сам договор утратил силу еще в начале месяца по инициативе Вашингтона — тот обвинил Москву якобы в нарушении ДРСМД. Но вот Россия посчитала, что Штаты развалили договор намеренно, развязав себе руки для военных разработок. Встреча Совбеза ООН запланирована на 22 августа.