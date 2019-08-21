Росстат подсчитал траты россиян на табак и алкоголь

Москва, 21 августа. Росстат подсчитал долю трат на покупку алкогольных напитков и табачных изделий в общих потребительских расходах россиян. Соответствующая информация размещена на сайте службы.

В среднем россияне тратили на покупку табачных изделий и алкогольных напитков в 2018 году 3% от общих потребительских расходов. Больше всего на товары этих категорий тратили жители Еврейской автономной области (6%), Ямало-Ненецкого АО (5,7%), Костромской области и Республики Хакасия — по 4,3% общих расходов.

Меньше всего на табак и алкоголь в минувшем году тратили в Чечне (0,1%), Ингушетии (0,3%), Карачаево-Черкессии (1,2%), Дагестане и Тамбовской области — по 1,4% общих расходов.

В крупнейших городах России — Москве и Санкт-Петербурге горожане в среднем тратили на табак и алкоголь 3,4% и 2,7% общих расходов соответственно.

Росстат на регулярной основе проводит ежеквартальное выборочное обследование бюджетов домашних хозяйств во всех субъектах РФ. Исследование охватывает 48 тысяч домохозяйств. Его итоги разрабатываются ежеквартально и за год в целом.

Ранее Минздрав России предложил работодателям тестировать работников на употребление алкоголя. Таким образом в министерстве надеются уменьшить число несчастных случаев на производстве.

Тестирование предлагают проводить с помощью алкотестера. В министерстве также считают, что работодателям следует организовывать безалкогольные корпоративные мероприятия.