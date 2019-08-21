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Полицейские с боем задержали банду грабителей в Татарстане

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Полицейские с боем задержали банду грабителей в Татарстане

Казань, 21 августа. В Татарстане стражи правопорядка с боем задержали банду опасных грабителей.

Как сообщает RT, подозреваемые совершили несколько дерзких преступлений – угнали машину, избили и ограбили молодого мужчину, после чего совершили ограбление квартиры, похитив оттуда около миллиона рублей.

Во время задержания злоумышленники оказывали отчаянное сопротивление, угрожая подорвать себя гранатой, а также открывая огонь в сторону сотрудников полиции, после чего предприняли попытку к бегству.

В итоге, подозреваемые были задержаны, у них были изъяты газовый револьвер системы Наган и муляж гранаты. Следователи считают, что злоумышленники могли быть под действием наркотиков.

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Источник: RT
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