Глава МИД Германии заявил о невозможности решения мировых вопросов без РФ

Берлин, 21 августа. Важные глобальные вопросы можно решить лишь при участии Российской Федерации. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас перед вылетом в Москву, где у него запланированы переговоры с руководителем дипломатического ведомства РФ Сергеем Лавровым.

По словам главы внешнеполитического ведомства Германии, на данный момент у Москвы и Берлина по многим вопросам принципиально разные позиции. Однако, подчеркнул он, об этом необходимо говорить, потому что лишь «при условии привлечения Москвы можно достигнуть результатов по важным международным вопросам».

«Для этого нам нужен прямой и открытый диалог», — указал Маас.

Немецкий министр призвал Москву к продуктивной роли в усилиях по урегулированию на Украине.

«В вопросах перемирия, разведения сил и реализации минских соглашений, наконец, вновь появилась надежда на появление света в конце туннеля», — считает он.

Что касается других тем, которые будут затронуты в российской столице, он назвал ситуацию в Сирии, в регионе Персидского залива.

В июле текущего года Маас подчеркивал, что решение международных проблем не представляется возможным без конструктивного участия России.

Гражданская война на Украине началась в апреле 2014 года. После государственного переворота в стране Луганск и Донецк заявили о независимости, в ответ Киев объявил о старте военной кампании против республик Донбасса. Внутриукраинский конфликт пытаются урегулировать также на минской площадке, но Киев систематически нарушает взятые на себя обязательства и обстреливает территории Донецкой и Луганской Народных Республик.