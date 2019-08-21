Трамп и Макрон договорились пригласить Россию на G7

Вашингтон, 21 августа. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп принял предложение французского коллеги Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в будущем году в Вашингтон. Планируется, что хозяин Белого дома поднимет этот вопрос на встрече «Большой семерки» в предстоящий уик-энд в Биаррице. Об этом сообщила в своем Twitter-аккаунте репортер CNN Кайли Атвуд (Kylie Atwood) со ссылкой на источники в американской администрации.

Ранее Трамп заявил, что будет не против возвращения РФ в группу семи ведущих стран планеты и возобновления работы этой группы в формате G8.

Как отметила журналистка, высокопоставленный источник в Белом доме сообщил, что лидеры Штатов и Франции во время телефонной беседы, прошедшей во вторник, согласились, что Москву стоит пригласить на саммит G7 в будущем году. При этом репортер указала на то, что инициатива приглашения принадлежала главе Елисейского дворца.

Ранее глава российского государства Владимир Путин на встрече с президентом Франции назвал полезными любые контакты со странами «Большой семерки» и не исключил возобновления формата G8.

На уточняющий вопрос корреспондентов касательно того, планируется ли во время переговоров лидеров двух стран обсуждать теоретическое превращение G7 в G8, Путин сказал, что для Москвы это «не самоцель».

Как сообщала «Газета.Ru», Россию перестали приглашать на встречи семи ведущих стран мира после событий в Крыму и на Украине в 2014 году. Крым стал частью РФ в марте 2014 года после проведенного в регионе референдума, по итогам которого более 96% крымских избирателей и свыше 95% жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией. Украина по-прежнему считает полуостров своей территорией. Глава российского государства Владимир Путин заявлял, что вопрос принадлежности Крыма «закрыт окончательно».

Гражданская война на Украине началась в 2014 году после государственного переворота в стране. ЛНР и ДНР заявили о независимости из-за нежелания подчиняться новому незаконному киевскому правительству, в ответ украинские власти начали военную кампанию против республик Донбасса.