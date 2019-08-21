Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Новости Сирии

В пригороде Дамаска в Сирии восстанавливают пострадавший в ходе боев монастырь

31
0 Оставить комментарий

В пригороде Дамаска в Сирии восстанавливают пострадавший в ходе боев монастырь

Дамаск, 21 августа. В Сирии продолжается реставрация храмового комплекса в городе Сайедная, который считается одним из крупнейших центров христианского паломничества.

Как сообщает ТАСС, монахи, которые ведут работы, планируют не только восстановить практически полностью разрушенный во время войны монастырь Святого Георгия, но и расширить его.

«Три четверти зданий монастыря были уничтожены боевиками, похищены иконы, церковная утварь. Мы обязательно восстановим его», — рассказал журналистам настоятель Иоанн Тали.

Также в перечень работ входит восстановление расположенной на территории монастыря  огромной скульптурой Христа, которая была установлена на средства РПЦ незадолго до начала военных действий.

«Нам удалось сохранить и спасти от боевиков христианские святыни, и мы ждем того дня, когда в храмах сможем организовать совместные молитвы с паломниками из России», — добавил Иоанн Тали.

Сайедная остается одним из крупнейших центров христианского паломничества. Храмовый комплекс города включает монастырь Херувимов и монастырь Рождества Божией Матери, относящиеся к Антиохийской православной церкви. На протяжении нескольких лет город был окружен боевиками, которые обстреливали дороги к монастырям.

В пригороде Дамаска в Сирии восстанавливают пострадавший в ходе боев монастырь

Как напоминает «Газета.ru», жители сирийского города Кара провели посвященный окончанию сбора урожая черешни фестиваль. Город расположен в провинции Дамаск всего в 95 километрах от сирийской столицы.

infox - new
Источник: ТАСС
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров