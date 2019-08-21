В пригороде Дамаска в Сирии восстанавливают пострадавший в ходе боев монастырь

Дамаск, 21 августа. В Сирии продолжается реставрация храмового комплекса в городе Сайедная, который считается одним из крупнейших центров христианского паломничества.

Как сообщает ТАСС, монахи, которые ведут работы, планируют не только восстановить практически полностью разрушенный во время войны монастырь Святого Георгия, но и расширить его.

«Три четверти зданий монастыря были уничтожены боевиками, похищены иконы, церковная утварь. Мы обязательно восстановим его», — рассказал журналистам настоятель Иоанн Тали.

Также в перечень работ входит восстановление расположенной на территории монастыря огромной скульптурой Христа, которая была установлена на средства РПЦ незадолго до начала военных действий.

«Нам удалось сохранить и спасти от боевиков христианские святыни, и мы ждем того дня, когда в храмах сможем организовать совместные молитвы с паломниками из России», — добавил Иоанн Тали.

Сайедная остается одним из крупнейших центров христианского паломничества. Храмовый комплекс города включает монастырь Херувимов и монастырь Рождества Божией Матери, относящиеся к Антиохийской православной церкви. На протяжении нескольких лет город был окружен боевиками, которые обстреливали дороги к монастырям.

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