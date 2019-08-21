Глава Всемирного банка проведет встречу с Зеленским на Украине

Нью-Йорк, 21 августа. Глава Всемирного банка Дэвид Мэлпас посетит Украину с 22 по 23 августа. У него запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Также Мэлпас проведет переговоры с министром финансов Украины Оксаной Маркаровой и главой НБУ Яковом Смолием. Он обсудит планы экономических реформ в стране, которые направлены на создание дополнительных рабочих мест на Украине, сообщили в пресс-службе Всемирного банка.

Ранее Всемирный банк дал прогноз через сколько лет Украина сможет догнать европейские страны по уровню доходов, если сохранит темпы роста экономики на уровне 3% в год. Сообщается, что уровня Польши страна сможет достичь через 50 лет, а уровня Германии — через 100 лет.

Специалисты Всемирного банка отмечают, что темпы экономического роста в стране останутся минимальными, если Киев продолжит игнорировать структурные реформы. Чтобы улучшить эти показатели Киеву необходимо повысить продуктивность труда, укрепить экономические институты, а также расширить внешнюю торговлю.

Отметим, украинское издание «Национальный банк новостей» опубликовало письмо регионального директора Всемирного банка по Украине, Белоруссии и Молдавии Сату Кахконен спецпредставителю США по Украине Курту Волкеру датированное 4 апрелем 2019 года.

В нем сообщается, что Запад может кардинально изменить государственное устройство Украины, формируя парламентскую республику, в случае победы Зеленского на выборах. Какхонен сообщает, что политик принял план Всемирного банка. Уточняется, что сохранены договоренности о выдвижении министра внутренних дел страны Арсена Авакова на пост главы правительства.

Напомним, по оценкам Всемирного банка Украина остается беднейшей страной региона. Уровень ее ВВП на душу населения равен Молдавии, Армении и Румынии, а паритет покупательской способности ниже в три раза, чем в Польше, сообщает «Газета.ru».