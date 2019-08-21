В Минздраве дали рекомендации по борьбе со стрессом

Москва, 21 августа. В Минздраве России дали рекомендации, которые призваны помочь россиянам справиться со стрессом.

«В современном обществе бегство от стресса — занятие сложное, но не безнадежное. Есть рациональный подход: обучение навыкам преодоления стресса, повышение стрессоустойчивости. Помочь в этом могут занятия релаксацией, аутотренингом, йогой и регулярный отдых, желательно на природе», — цитирует сообщение РИА Новости.

Чтобы самостоятельно преодолевать стресс специалисты рекомендуют высыпаться, каждый день отводить время для релаксации, а также чередовать периоды работы с полноценным отдыхом. Физическая нагрузка также поможет снять эмоциональное напряжение, особенно если она связана с водой. Снимать стресс с помощью алкоголя или табака специалисты не советуют, так как это лишь навредит здоровью, но не решит проблемы.

Поможет в борьбе со стрессом и правильное питание. Настроение повысят имбирь, орехи, бананы и шоколад. Приемы пищи должны быть временем отдыха, подчеркивают эксперты. Есть на ходу они не советуют.

Кроме того, специалисты рекомендуют следить за настроением, относиться к раздражительности и вспыльчивости как к источнику болезней, быть доброжелательней и улыбаться окружающим.

Медики напоминают, что стресс способен ускорять развитие некоторых заболеваний, в том числе ишемической болезни сердца, гипертонии, язвенной болезни и бронхиальной астмы.

Ранее социальный психолог Алексей Рощин назвал стресс крайне полезной реакцией организма на неблагоприятные факторы, сообщила газета «Известия». Специалист отметил, что не стоит бояться редких стрессов, но в случае постоянной тревоги организм быстро «изнашивается».