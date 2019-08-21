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Россия

Роскачество предложило изымать из магазинов товары с нарушением маркировки

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Роскачество предложило изымать из магазинов товары с нарушением маркировки

Москва, 21 августа. Специалисты «Российской системы качества» предложили начать изымать из магазинов страны товары, на которых нарушена маркировка.

Как сообщают «Известия», об этом говорится в письме Роскачества, направленное для изучения в федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Специалисты уточнили, что речь идет именно о фальсификате — когда состав, указанный на упаковке, не соответствует реальному. Сейчас же товары убирают с полок магазинов, только если они небезопасны и могут нанести вред здоровью человека.

«Важно разделять сознательное введение потребителя в заблуждение в части состава продукта — например, если спред продают под видом масла, и незначительные нарушения маркировки — например, использование некорректного шрифта или отсутствие какого-либо значка», — пояснил гендиректор Национального союза производителей молока Артем Белов.

К слову, в Союзе потребителей инициативу поддержали, пояснив, что в магазинах не должны продаваться не только товары, которые не соответствуют требованиям безопасности, но и те, что вводят потребителей в заблуждение.

Роскачество предложило изымать из магазинов товары с нарушением маркировки

Как напоминает «Газета.ru», на днях Роскачество провело исследование готовых завтраков и зафиксировало в более чем 50% проверенных шоколадных шариков превышение суточной нормы потребления сахара. Отмечается, что эксперты проверили 14 самых популярных в магазинах РФ торговых марок шоколадных шариков. Продукция была исследована по 50 критериям, включая проверку на содержание инородных примесей, пестицидов и бактерий.

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Источник: Известия
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